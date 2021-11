Julio Comesaña: “Estoy con satisfacción, tuvimos todas las chances y debimos llevarnos el partido”

Julio Comesaña, a pesar de la eliminación del Medellín, afirmó irse “orgulloso y con satisfacción” por lo mostrado por su equipo, en el empate sin goles contra Nacional.

“Yo estoy con sentimiento de orgullo y satisfacción de ver el equipo acá en unas circunstancias que para nosotros es de extremos frente a un rival importante como Nacional”; afirmó de entrada.

Además, Comesaña analizó el encuentro y enfatizó en que “en el segundo tiempo dimos batalla futbolística todo el tiempo, ellos terminaron jugando al contragolpe, más allá de saber si uno es eficaz, me gustó mucho como el equipo elaboró juego”.

Por último, el estratega del Medellín aseveró que no debe sentir tristeza por lo que pasó: “De qué me voy a quejar, de qué voy a llorar, siempre en mi cabeza estaba claro que podía ocurrir, no hay recetas, para en un mes poner ganador a un equipo que no venía así, que estaba con dificultades y verlo jugar como lo vi, nos tenderíamos que haber llevado el partido, tuvimos todas las chances de gol”.

Por último, Julio Comesaña afirmó que no era un clásico cualquiera y que ambos equipos jugaron por objetivos.

“Necesitábamos el resultado para clasificar, pero Nacional se jugaba también la punta de la reclasificación, ellos no jugaron por jugar, para que quede claro que la situación fue en la cancha con objetivos los dos equipos”, finalizó.