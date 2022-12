Julio Comesaña explotó: duro cruce verbal con periodistas, a su llegada a Barranquilla

El entrenador del Junior se molestó por las preguntas que le hicieron luego de la derrota 3-0 con Independiente del Valle, por la Copa Libertadores.

Julio Comesaña se mostró enojado este jueves y tuvo un fuerte cruce de palabras con algunos periodistas, a su llegada a Barranquilla proveniente de Ecuador.

El estratega uruguayo respondió de manera airada a las preguntas que le hicieron tras perder 3-0 a manos de Independiente del Valle, que significó la segunda derrota, en el mismo número de partidos en la fase de grupos de Copa Libertadores.

“Esto se parece a cuando aparece un secuestrado, tanta expectativa, ¿qué pasó?”, fueron las palabras con las que inició Comesaña, ante la presencia de varios periodistas.

Luego, el técnico del Junior dijo que “no me preocupo, la verdad solo lo normal, como en el fútbol, yo tengo unas expectativas muy reales porque es mi trabajo. Yo tengo preocupaciones normales de una derrota, que a mí me avergüenza”.

Al ser criticado por el mal rendimiento del cuadro 'tiburón' en el presente año, Comesaña sacó a relucir que ha sido finalista en las últimas tres ligas colombianas.

“En la Liga estamos mejor que en el torneo pasado, y fuimos finalistas por tercera vez consecutiva. En Libertadores perdimos con el campeón actual de ese certamen y el otro que es el de la Sudamericana”, aseveró.

Luego, fue cuestionado porque solo hizo un cambio en la derrota con Independiente del Valle, a lo que respondió: "¿Hay que hacerlos? Estaba satisfecho con el trabajo, cometimos un error que ya hablé con los jugadores”.

Además, el estratega uruguayo se molestó cuando le hablaron de un posible disgusto de la directiva del Junior por los resultados.

“Quien me va a decir algo si no he llegado ni a mi casa, no he hablado con nadie, ustedes creen que esto del fútbol qué es, una locura”, agregó.

Por último, explotó y con tono fuerte respondió que: “No me hable de algunos hinchas, hablen de cuantos, a mi no me interesan las redes sociales. Ustedes son una cosa de locos, hacen un quilombo con unas cosas. A mí los resultados no me dicen nada, los últimos tres campeonatos fuimos finalistas”.

