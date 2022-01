Julio Comesaña: "Fue un día redondo; este triunfo es para la gente, que es la razón del equipo"

Fiesta en el estadio Atanasio Girardot. Un solitario gol de Felipe Pardo bastó para que Independiente Medellín se impusiera 1-0 sobre Deportes Tolima, empezando con el pie derecho su participación en la Liga colombiana I-2022.

Frente a ello, el entrenador del 'poderoso de la montaña', Julio Comesaña, habló en rueda de prensa, analizando lo que se hizo en cancha, la alegría que sintió, la presencia del público y siendo consciente de que esto recién comienza.

Recordemos que, en la segunda jornada, el cuadro antioqueño visitará a Patriotas, en el estadio La Independiencia, a las 6:05 de la tarde, el próximo jueves 27 de enero.

¿Qué significa esta victoria?

"Hemos sufrido lo del COVID-19 de diferentes maneras. En cancha tuvimos un plantel que no hicieron la pretemporada completa, más los nuevos. Sin embargo, son cosas que se deben superar. Vinimos a este partido, sabiendo que se debía jugar con serenidad. Había que jugar a la medida porque el rival era duro. Teníamos jugadores frescos que podían hacer la diferencia. Corrimos algunos riesgos y dieron resultado. Me alegra por la gente, que nos acompañó, tuvo un excelente comportamiento y al final el premio a ese trabajo de ellos, apoyando siempre, fue la victoria. La gente son el propósito y la razón de un equipo de fútbol, no es más."

¿Cómo evalúa este triunfo?

"Teníamos tiempos para cada jugador. Vladimir Hernández hizo toda la pretemporada y, en un momento, lo vi cansado, así que decidimos darle paso a Brayan Castrillón. Luego con Felipe Pardo buscamos abrir la cancha y darle velocidad al juego, ampliando el terreno de juego. Además, Jaen Pineda hizo un excelente partido, cumpliendo con cada una de las funciones que se le habían asignado. Fue un día redondo; hay días donde no sale nada y hay otros donde parece que uno tiene el premio ahí esperando."

¿Qué pasó con Andrés Ricaurte?

"Una contractura muscular. Sintió una rotura del músculo y por eso, de inmediato, pidió el cambio. Ojalá que no sea nada de gran importancia."

