Julio Comesaña: "Ganamos merecidamente; escuché quejas de que hicimos tiempo, el mismo de Envigado"

Independiente Medellín sigue sumando en condición de local, en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, haciendo del estadio Atanasio Girardot, su fortín. Este sábado 2 de abril, se impuso 2-1 frente a Envigado, por la fecha número 14, sumando tres puntos importantes.

Frente a ello, el director técnico, Julio Comesaña, habló en rueda de prensa, donde resaltó el trabajo de cada uno de sus jugadores, se pronunció con relación a las variantes que se podrán venir y respondió a las críticas sobre la quema de tiempo del equipo.

¿Qué conclusiones saca de este triunfo?

"Queríamos salir con la misma estructura que se ha usado, tratando de jugar siempre en campo del rival, controlando los contraatques de Envigado; de hecho, no recuerdo una opción clara del contrario. Ganamos merecidamente ante un rival, al que hace muchos años no se le ganaba; ellos tienen un buen equipo, ordenado y con jugadores jóvenes, lo cual le da gran valor al triunfo que se consiguió. Escuché algunas quejas de que hacíamos tiempo, que fue el mismo que hizo Envigado al momento donde todo estaba empatado."

¿Cómo trabajar para que no le marquen a Medellín en los primeros minutos del primer y segundo tiempo?

"Ya habíamos corregido eso; ahora, lo que pasó hoy, sí tuvimos responsabilidad. Algunos no estaban acomodados y se pagó, pero creo que se ha venido mejor, sin tantos líos. Eso sí, tengo claro de que algún gol nos harán y más porque no salimos a defendernos, sino a correr uno que otro riesgo."

¿Qué opina de que los que entran, siempre responden?

"Mi sueño e ilusión, es que podamos tener un equipo completo de jugadores que no han estado actuando como titular, lo cual ayudaría mucho en el crecimiento del equipo, y más pensando en lo que se avecina, con varios torneos, tanto a nivel nacional, como internacional. Me alegra que todos estén respondiendo y seguiremos trabajando.