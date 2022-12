Julio Comesaña: ''Jugar una final es más fácil que llegar a ella''

Junior de Barranquilla se clasificó a la final de la Liga Águila-II luego de empatar 1-1 con Rionegro, este domingo en el estadio Metropolitano, y llevarse la serie 4-3 en el marcador global.

Bajo la dirección de Julio Avelino Comesaña, el cuadro barranquillero acecha el título del presente torneo local y espera, también, definir frente a Independiente Santa Fe el cupo a la gran final de la Copa Suramericana.

Pese a eso, el estratega uruguayo no trata este logro como algo menor y se mostró tranquilo frente al manejo del equipo que está cerca de hacer historia.

''Jugar una final es más fácil que llegar a ella. Estos muchachos deben dormir mucho y alimentarse bien. Debemos usar todos los medios de sanidad en el equipo para que haya una recuperación total. Si los cuidamos bien, los podremos recuperar'', dijo Comesaña en rueda de prensa.

Por otro lado, el entrenador realizó comentarios fuertes sobre el arbitraje que se vio este domingo en el estadio Metropolitano.

''Pudimos haberlo liquidado en el 2-0 si no fuese por un error garrafal del línea. Insólito. No había fuera de lugar. Después sufrimos, nosotros venimos en un trajín difícil. Los jugadores sacaron fuerza de donde no la había. Logramos defender bien, esa es una fase de juego importante. Y lo hicimos bien'', afirmó el 'charrúa'.

Para concluir, sobre lo que se le viene al conjunto 'currambero', Comesaña no restó méritos a Santa Fe, rival en Copa Suramericana, pese a ganar 0-2 en condición de visitante.

''Vamos a tener un rival durísimo, que está fresco y viene descansado. Si está bien juega Viera, si no, Chunga. No haremos drama con eso. Debemos esperar a ver qué pasa con Viera. Yo no duermo intranquilo porque se quienes atajan en el Junior'', finalizó el oriental.