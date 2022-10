Julio Comesaña: "Junior no es un circo, esto es un equipo serio, estamos en una situación difícil"

Junior de Barranquilla logró este domingo un trabajado triunfo sobre el Deportivo Cali por 1-0 gracias a una anotación 'salvadora' de Carlos Bacca y aún sueña con ingresar a los ocho mejores de la liga del fútbol colombiano. Tras el duelo en el estadio Metropolitano, Julio Comesaña, entrenador del 'tiburón', hizo su análisis del juego.

"Jugamos contra el Cali, que más allá de una situación de esas que pasan cada muchos años en un lugar y un equipo, pero para este momento tenía unos argumentos anímicos de peso porque viene un nuevo entrenador, me parece que 'Checho' planteó un juego cauteloso de alguna manera, no fueron allá encima a buscarlos, zona dos, un bloque muy compacto, la mitad de la cancha estaba peleada, discutida. Tuvimos algunas jugadas importantes, pero no con el peso en la finalización en el área, pero no me preocupa eso. Nosotros no estamos en condiciones de arrasar a nadie, de tratar de arrasar a nadie, los vamos metiendo contra las cuerdas con un bloque bien armado, agresivo, que recupera. Creo que nosotros, dentro de todo, hicimos méritos para ganar el partido", dijo de entrada el timonel colombo-uruguayo.

Publicidad



Otras declaraciones:

Sobre los cambios, por qué se demora en hacerlos... De quién debe tomar las riendas.

"Yo no sé qué me quiere decir con la 'nevera llena', ¿cuáles cambios? Hay cinco cambios y yo hago cambios cuando creo que lo que voy a poner me va a mejorar o dar lo que necesitamos. Tenemos un equipo con mil dificultades, hay que informarse bien y analizarlas bien. Se lesionó Hinestroza, que es un hombre que nos da muchas posibilidades a nosotros, que es un 'toro', que aporta experiencia; no está Uribe, no jugó porque creo que debo cuidarlo; extremos ni Albornoz ni Pajoy, lesionados los dos. El tema no es quién entra, a veces el tema es a quién saco en un partido como estos".

Habló del tema de de Deossa

Publicidad

"El tema de Deossa (Nelson) porque me da hasta pena con el muchacho, porque todo el mundo habla y nadie dice cuáles son los argumentos de peso para que sea titular, dónde están sus antecedentes. Esto no es un circo, esto es un equipo enserio y estamos en una situación muy difícil y no salimos de la dificultad, la tienen que enfrentar los mayores, no los jóvenes que están haciendo sus primeras armas, lo llamaron a la Selección, es magnífico, nos alegramos todos, ojalá que le vaya muy bien. A él como futbolista no lo conozco, lo conozco del Huila cuando jugó ahí, algunos partidos lo vi, pero pareciera que estamos pidiendo a un hombre que va a entrar y le vamos a poner la mochila al hombro para que nos arregle un problema de estos; no, lo arreglan los mayores que estén en condiciones de jugar, esa es mi posición. Ojalá pudiéramos ir ganando para meterlo y que juegue tranquilo".

Sobre el encuentro con Teófilo Gutiérrez

Publicidad

"Es un hombre de la casa, nos dio muchas alegrías, a mí me dio muchas satisfacciones, siempre le estará agradecido de todo lo que hizo. Le digo que juegue y no se meta con nada, pero el temperamento de él es así. Incluso acá cuando levantaron una paleta para un cambio yo vi el 29 y le grité: 'salí' y se molestó, después me disculpé y se quedó como desconfiando. Pensé que salía él".

Su análisis del partido

"En algunos aspectos sí, ahora sobre el final, los últimos 20 minutos me gustaron mucho porque ganábamos rebotes, el equipo a pesar del esfuerzo seguía buscando. Entró Carlos y salía bien perfilado y en una de esas jugadas, estaba posicionado e hizo un gol de campeonato del mundo, de esos que no se olvidan nunca. Todos los triunfos que podamos obtener para mí son como si fueran de finales, lo valoro mucho. Hicimos un gol y nos hicieron ninguno, son tres puntos".

"Nadie pregunta por Esparragoza, por qué no lo ponen, el tema es Nelson Deossa, yo no tengo nada en contra de él, les pido a todos que me den argumentos, a quién sacó; el juega de volante. Saco a Sambueza, Gordillo... Él es un chico, un ser humano, pero tengo compromisos y obligaciones que si no las respeto, yo no me siento bien".