Julio Comesaña: “Junior tiene un buen puntaje para este calendario”

El técnico del cuadro barranquillero no se mostró preocupado tras el empate de este domingo 0-0 frente a Alianza Lima y aseguró que el único problema de su equipo fue que “no convertimos”.

Junior aplazó su clasificación a los cuartos de final de la Liga Águila-I, tras igualar 0-0 contra Alianza Petrolera, este domingo en el estadio Metropolitano. Aún así, su técnico, Julio Comesaña, se mostró complacido con la actuación de sus dirigidos.

“Tuvimos control de juego casi todo el tiempo y también varias opciones para anotar. Nos dejamos llevar por la ansiedad”, aseguró.

El entrenador uruguayo, además sostuvo que “teníamos la necesidad de ir a buscar el partido, pero nos equivocamos en los caminos. Este es un rival agresivo que juega bien en bloque, que no se queda atrás esperando, que juega muy junto y no deja espacios. Ellos planearon bien el partido y a nosotros nos costó”.

“Este equipo, de 42 puntos hizo 24 y es buen puntaje para este calendario. Si Junior hubiera jugado todos los partidos con la agresividad de esta noche, ya estuviera clasificado”, prosiguió.

Interrogado sobre el desgaste de sus dirigidos, quienes han jugado tres partidos en los últimos cinco días, y tienen el juego de la clasificación a los octavos de final de la Libertadores el próximo miércoles, frente a Boca Juniors, Comesaña no se mostró preocupado.

“Esta noche (domingo) pusimos el mismo grupo que jugó con Alianza Lima. No me voy preocupado, creía que era el mejor equipo para jugar este partido, no estábamos clasificados y queríamos llegar tranquilos para el juego con Boca”, finalizó.