Julio Comesaña: “La derrota no quita que yo me vaya conforme con algunas cosas del equipo”

Junior cayó 2-1 con Pasto, este domingo, en el estadio La Libertad. A pesar de la derrota el técnico Julio Comesaña se fue conforme con algunos aspectos que mostraron sus dirigidos.

“Primero quiero decir que el partido tuvo un excelente arbitraje del señor Ospina y sus compañeros, entonces los sacamos de lado de cualquier responsabilidad. Ya después pienso que para resumir así, Pasto hizo dos goles y nosotros uno solo. Pero el trámite fue por momento a favor de uno y a favor de otro, después”, afirmó de entrada el técnico del equipo barranquillero.

Acá más declaraciones de Julio Comesaña:

*Elogios a su rival

“Pasto es un equipo bien conformado, con un buen tiempo de trabajo, buenos jugadores. Ellos elaboraron juego y nosotros tratamos de reducirle los espacios y de contragolpe buscar”.

*No sufrieron el partido

“Conseguimos el gol, luego Pasto tuvo dos remates de larga distancia y el riesgo siempre estuvo en las pelotas quietas. Incluso Sebastián Viera sacó la más clara de ellos. De resto no vi a Viera siendo figura”.

*Conforme a pesar de la derrota

“En la mitad de la cancha tuvimos imprecisiones y eso le daba chance al rival para que iniciara el juego rápido, que siempre genera riesgo. La derrota no quita que yo me vaya conforme con algunas cosas del equipo, pero también sabiendo que hay cosas por mejorar, aunque el tiempo de trabajo no está presente ahora pero hay que mejorar de alguna manera”.

*La altura afectó al Junior

“Jugamos en la altura y a los equipos de la costa les cuesta, y el equipo viene con varios partidos seguidos, y más con el partido en Santa Marta que fue fuerte”.