Julio Comesaña: "La hinchada que me grite lo que quiera, yo sé que hay que ganar"

Independiente Medellín no logró descifrar el fútbol del Envigado y empató 0-0 este domingo en el Polideportivo Sur, en juego válido por la tercera jornada del Grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga del Fútbol colombiano.

Julio Comesaña, entrenador del cuadro 'rojo' de Antioquia, dio sus impresiones de lo que fue el partido contra los 'naranjas'. El timonel destacó la labor de los conducidos por Alberto Suárez.

Publicidad

"Uno tiene que aceptar que a veces las cosas a los futbolistas no le salen como quieren, pero me quedo con el remate del partido porque fundamentalmente fue con corazón, deseo e intenciones y fuimos a tratar de conseguir el gol, pero también Envigado hizo un buen partido. Diría que después de los primeros 20 minutos del primer tiempo ellos encontraron su juego, lo digo con todo respeto, qué lástima que no jugaron así en los partidos anteriores porque estarían en otra situación. Jugaron con coraje, con temperamento, corrieron, se ven que estaban jugándose una final. Sabiendo que no jugamos como queríamos jugar, pero también entendiendo a los futbolistas, yo tengo 60 años en la cancha y sé cuando pasan estas cosas", dijo de entrada el timonel uruguayo.

Comesaña agregó que "nosotros tratamos de jugar apurados, entramos en unas impresiones de pases, que le dieron la posibilidad a Envigado de ganar algún ataque y generarnos dificultades. Veníamos con todo el entusiasmo y con la mente puesta que debíamos hacer todo lo posible para ganar. Los jugadores se revolucionan y en el fútbol hay que correr pensando en función del juego del equipo. Perdimos muchas oportunidades de gol por muchas imprecisiones, jugadores que normalmente no cometen ese tipo de errores lo hicieron, hay que aceptarlo así".

Publicidad



Y sobre el juego que le planteó el cuadro 'naranja', Julio Avelino manifestó que "esperaba un partido disputado, Envigado siempre juega este tipo de partido con Medellín, ellos de alguna manera tratan de reivindicarse, habían perdido y si uno les da oportunidades de atacar, van creciendo, no tienen ninguna presión, si ganan bien y si no ganan, siguen lo mismo. En ese sentido, debimos tener el control, perdimos la iniciativa al comienzo y se hizo el juego de ida y vuelta".

Cuando fue consultado qué mensaje le envía a la hinchada del 'equipo del pueblo', que en algunos tramos del partido contra Envigado se empezó a disgustar con el equipo porque no lograba complicar a los naranjas.

Publicidad

"Trato de tener las cosas claras cuando un club me contrata, a mí no me contrataron para hablar con los hinchas del Medellín, hablo con la gente del club. El hincha se guía por el sentimiento, mi trabajo es buscar los triunfos y darle alegría a toda la afición. El murmullo se siente en la cancha, si creen que me van a presionar con poner algún jugador, eso no va a pasar. La hinchada que me grite lo que quiera, no tengo problemas, yo sé que hay que ganar, pero yo pregunto, ¿no tienen una receta que me den para ganar?. Son cosas del juego", afirmó.

Y por último sostuvo que "hay que seguir trabajando y jugando. Jugaron todos los que quiere la gente, la propuesta fue la misma. Que, si no se ven, puede ser por errores del equipo o virtudes del rival".