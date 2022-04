Julio Comesaña: "La prioridad más grande para el DIM es clasificar y nadie quiere perder"

"Nadie quiere perder. Entendemos la gente, sus sentimientos, pero no nos gusta que lleguemos a un camerino y que una parte de la hinchada nos despida ahí desesperados, cuando llevan cuatro torneos que no entran", esas fueron las palabras de Julio Comesaña, entrenador de Medellín, tras la igualdad sin goles contra Atlético Nacional.

El estratega uruguayo habló claro sobre los objetivos principales que le pusieron las directivas del 'poderoso', a su llegada a la institución antioqueño.

Publicidad

"Si el club me pone prioridades y no estoy de acuerdo con eso, no vengo. La prioridad grande para mí es clasificar a Medellín a las finales", añadió.

Publicidad



Y, concluyó: "Hay que hacer un reconocimiento al arquero de Nacional. Sacó unas pelotas increíbles. Hay que destacar al rival".

¿En qué posición van Medellín, en la Liga Betplay?

La cuarta casilla de la tabla de posiciones es para los dirigidos por Julio Comesaña, que llevan 31 puntos.