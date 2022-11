Julio Comesaña: “Lo de Sebastián Viera lo hablaré con él; nos tocó perder pero fue con dignidad”

Junior y Pereira dieron emociones, goles, expulsiones y más, este domingo, en un partidazo que finalizó con triunfo 4-3 a favor de los ‘matecañas’. Luego del encuentro el técnico de los barranquilleros, Julio Comesaña, dio sus impresiones del juego.

“Estoy totalmente de acuerdo, en mi concepto fue un partido extraordinario, no solo para la gente, también para nosotros. Uno evalúa después pero uno hacer parte del partido y estuvo rico en aspectos tácticos, necesitábamos hacer un partido así, redondo, ya después la estabilidad emocional juega por las situaciones que se presentaron. El arbitro no hizo daño, pero lo vi apurado por pitar penales, el VAR le salvó la jornada, pero nada puede empañar este espectáculo, lo vamos a recordar por muchos años”, afirmó de entrada.

Publicidad

Acá más declaraciones de Julio Comesaña:

*Las lesiones y expulsiones afectan al equipo constantemente

“Lo que hemos estado adentro de una cancha, sabemos que es irresponsabilidad y que no es, es un tema que hablaré con los jugadores, hoy no miro eso. Las expulsiones nos dejaron en una situación muy mala. Los únicos delanteros que teníamos, son Bacca y Cetré, y uno salió por lesión y otro por expulsión. No tengo más, Fernando Uribe no está, Carmelo Valencia no está bien. Mucha gente habla que no atacan, pero es porque estamos jugando al filo de la navaja permanentemente”.

*La insólita expulsión de Sebastián Viera

Publicidad

“Lo de Viera lo hablaré con el también, los demás hay jugadores que por su manera de ser calientan mucho los partidos, nadie le pega a nadie, y se empiezan a calentar. No aprendemos nunca, varios jugadores se van detrás del árbitro cuando pita algo. Solo el VAR le puede decir que se equivocó”.

*Lo que le faltó al Junior

Publicidad

“Nos faltó madurez, templanza porque era un momento favorable para nosotros y complicado en el Pereira, nos metimos en ese enredo y pasó lo que pasó. Ya está, tampoco vamos a dejar de dormir por eso”.

*Junior perdió dejándolo todo en cancha

“Cometimos errores, pero no es el momento de hablar de eso, me quedo con el espectáculo que vi, pero el equipo tuvo coraje de reaccionar, ir al arco contrario, hacer un gran juego. Nos tocó caer pero caímos con dignidad, jugando”.

*Más de las lesiones

Publicidad

“Los equipos todos deben tener unas formas definidas, después de un trabajo, diseño de plantel y saber en cualquier cancha atacar y defender de la misma manera. Estamos viendo y vamos jugando partido a partido, tenemos nueve lesionados, y hay seis o siete de ahí que son titulares”.