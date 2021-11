Julio Comesaña: "Lo que pasó en esa jugada me parece una 'miserableza' del fútbol"

Julio Comesaña, entrenador del Independiente Medellín, se refirió y valoró lo hecho por sus dirigidos, quienes igualaron sin goles, este domingo, frente a Deportivo Pereira, en el juego válido por la fecha 17 de la Liga-II.

"Nosotros tuvimos muchas posibilidades de marcar, hasta con el arquero vencido, pero pasaban los balones afuera. Yo prefiero hacer un reconocimiento al equipo, todo su esfuerzo en la cancha y no lograr el resultado, es un golpe duro; nos levantaremos un poco más tranquilos y debemos seguir adelante, me voy satisfecho, el equipo hizo muy buenas cosas", expresó de entrada el técnico del 'poderoso'.

Por otro lado, Comesaña y sin entrar en polémica, se refirió a la acción del gol en los últimos minutos, que luego fue revisada por el VAR y, finalmente, se anuló el tanto convertido, por una falta previa que sucedió en la misma jugada.

"Lo que pasó en esa jugada me parece una 'miserablesa' del fútbol, un gol de esos donde no hubo incidencia... pero bueno, no está para nosotros, no es una excusa", sentenció el experimentado estratega.

"Hace mucho no veía al equipo con serenidad, afianzado en su juego, dominador absoluto, evitamos casi todas las jugadas de ataque de un equipo muy peligroso. Yo no voy a decaer, tengo muchas batallas encima, de pelear descensos a perder campeonatos y agarrar otros que de pronto no es que no lo merecíamos, pero a veces hay circunstancias que lo ayudan a ganar a uno", finalizó Julio Comesaña, en rueda de prensa.