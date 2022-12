Julio Comesaña: "Los cambios son buenos cuando los hago y ganamos, y son malos cuando los hago tarde"

Nuevamente, el entrenador de Junior se molestó ante una pregunta de la prensa a su regreso a Barranquilla, después del empate 1-1 con Huila, en la fecha once de la Liga Águila II 2019.

Atlético Junior es noveno en la tabla de la Liga Águila II 2019 con 15 puntos y viene de empatar 1-1 en su visita al Huila, en un juego que iba ganando hasta el minuto 78 en la ciudad de Neiva.

Al regresar este lunes a la ciudad de Barranquilla, Julio Comesaña atendió a la prensa y se mostró contrariado cuando se le indagó por el manejo del equipo frente a los 'opitas'.

El lado más humano de Cristiano: el portugués rompió en llanto tras ver un video de su padre

"No voy a hablar del equipo, porque los cambios son buenos cuando yo los hago y ganamos, y son malos cuando yo los hago tarde porque nos hicieron un gol. Ayer, ¿por qué demore en hacer los cambios, si los podría haber hecho antes de que me hicieran el gol?...si yo supiera que me iban a hacer un gol, claramente los habría hecho antes. Pero si yo estoy viendo el equipo y lo veo más o menos bien y creo que vamos a ganar y después me equivoco, pues bueno ya me equivoqué, no hay nada que hacer", indicó el entrenador de los 'tiburones'.

"Unas veces me he demorado hasta años en hacerlos y he acertado", agregó el polémico Julio Comesaña.

Claudio Caniggia negó adicción a la cocaína y aseguró que nunca ha golpeado a una mujer

Junior recibirá el próximo domingo 22 de septiembre a Jaguares de Córdoba, en una nueva oportunidad de buscar una victoria que lo meta en el grupo de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano.