Julio Comesaña: "Los títulos permiten que mejore la reputación, pero eso me tiene sin cuidado"

Junior se proclamó campeón de la Superliga 2020, este viernes, tras vencer 2-0 al América de Cali, con anotaciones de Freddy Hinestroza (9’) y Carmelo Valencia (82’).

El conjunto barranquillero llegó al Pascual Guerrero con una derrota 2-1 en la ida, por lo que el favorito al título era el equipo local.

Sin embargo, los dirigidos por Julio Comesaña fueron superiores y dieron el golpe en el momento justo para quedarse con el triunfo.

Precisamente Comesaña habló en la rueda de prensa posterior al triunfo y dijo que le tiene sin cuidado la reputación que dan los títulos. Además, destacó la personalidad y el carácter de sus dirigidos.

"Los títulos permiten que mejore la reputación de uno, lo que me tiene sin cuidado. Este equipo hoy mostró cosas que me agradan, que son un pedazo de como soy. Se luchó, estuvimos atentos y ganamos contra los pronósticos", aseguró Comesaña.

"No me olvido de cómo llegamos al primer juego, porque no estaban unos hombres que hoy sí estuvieron. Hoy pienso que hicimos la misma lectura, hablamos bastante, de preparar el equipo para ganar", agregó.

Cabe recordar que Junior perdió el año pasado la final de la liga colombiana frente al América y esta era una especie de revancha que, además, les permitía empezar motivados la reanudación de la liga.

"El resultado de la ida no nos hizo cambiar el esquema. Hoy apelamos a lo que el equipo conoce, hicieron un muy buen partido, nunca estuvimos metidos atrás y me voy contento por lo que vi", finalizó Comesaña.

Junior jugará en condición de local frente a Águilas Doradas, el próximo domingo 20 de septiembre, a las 7:45 p.m., por la fecha 9 de la liga colombiana.