Julio Comesaña: "Me da la sensación que los hinchas del Medellín son de otro equipo; me duele mucho"

El técnico de Independiente Medellín, Julio Comesaña, debutó con un triunfo 3-1 sobre Once Caldas, en el marco de la décima fecha de la Liga colombiana, este viernes, en el estadio Atanasio Girardot. Tras el compromiso, el estratega entregó sus impresiones.

"Estoy feliz por el triunfo, esta victoria viene de la entereza y el coraje del saber aceptar la dificultad del primer tiempo con un gol a los seis minutos y después intentar con un trabajo defensivo bien organizado; Caldas no nos permitía y no podíamos superarlos, para el segundo tiempo corregimos unas cosas y recordamos que en la adversidad tenemos que salir adelante. Arrancamos muy bien y empatamos rápido el partido", dijo de entrada Comesaña.

"Nos costó mucho elaborar juego ofensivo, tuvimos problemas en el mediocampo, pero afortunadamente se entendieron y salieron con mucho vigor, cada vez que recuperábamos atacábamos y logramos anotar unos goles que fueron bien bonitos", analizó el estratega 'poderoso'.

"Me voy muy feliz y contento con todo lo que hizo el equipo. Vivo los partidos como si los jugara, era mi primer partido y tenía todo en contra. Algo con todo respeto quiero decirles a los hinchas del Medellín, pero me da la sensación que son hinchas de otro equipo, es increíble que en medio de una situación adversa no apoyen, nosotros los queremos mucho y jugamos para ellos, pero necesitamos que nos devuelvan ese cariño y apoyen en los momentos de dificultades, cuando jugamos un partido y en casa y sentir la tribuna en contra, sinceramente me duele mucho", finalizó Julio Comesaña.