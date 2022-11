Julio Comesaña: "Me da vergüenza, pero nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho"

Este miércoles Junior de Barranquilla volvió a caer en el fútbol colombiano, en esta oportunidad en condición de local, por la minima diferencia contra Millonarios. Con esta derrota el equipo dirigido por Julio Comesaña quedó en la última casilla del cuadrangular A con 0 puntos.

El estratega uruguayo compareció ante la prensa y se sinceró con respecto a la crisis que atraviesa el conjunto 'tiburón', "aspiro que cuando termine este sufrimiento que estamos teniendo desde hace rato. A mí me da vergüenza, pero entiendo que nosotros no estábamos en condiciones de entrar a los ocho como veníamos. Se hizo un esfuerzo grande, pero de pronto nosotros en Montería hubiéramos ido con un equipo juvenil y preparar la Copa, pero no es fácil porque nosotros los seres humanos queremos todo y a veces no nos damos cuenta de que no estamos para todo".

Y agregó. "yo hablé con los compañeros que entrar a los ocho es un sufrimiento hasta el 7 de diciembre, lo lindo es cuando uno entra limpio y fresco, hoy perdimos tres jugadores más, tenemos 14 lesionados. Yo tenía claro que esto nos podía pasar, estamos en una completa desventaja. Que les puedo decir a los jugadores, solo los puedo felicitar por el esfuerzo que hicieron. No creo que haya alguien que estuviera ilusionado con que arrasáramos a Millonarios. Yo prácticamente no he entrenado al equipo desde que vine".

Aquí más delcaraciones de Julio Comesaña:

*Con respecto al partido frentre a Santa Fe

"Tenemos que aceptar como están las cosas y si tienen solución vamos a ver que podemos hacer para el domingo. Revisaremos con qué jugadores contamos y ya está. No hay cómo cambiar esta historia".

*Rendimiento de Jefferson Martínez

"De las buenas noticias que deja la noche para nosotros es lo de Jefferson Martínez, yo no lo conocía de verlo atajar ni nada, pero hoy la verdad estuvo muy bien en un momento difícil, que es cuando se ven las personas".

*Más sobre la situación de Junior

"Yo nunca jamás vi una cosa igual, 14 lesionados, de los cuales tenemos entre ocho y nueve con lesiones musculares, entonces hay que ver que paso, sin culpar a nadie. Yo me hago cargo de las cosas normales y que atañe a mi trabajo. Mañana me levanto y se me viene el partido de Santa Fe, ¿Qué vamos a hacer? A quien vamos a llevar a la altura de Bogotá, porque además hay posiciones en las que todos los jugadores están lesionados. Le pregunté a Gamero que ¿Por qué no nos prestó uno de sus delanteros?. Me tomo una broma conmigo mismo porque en este momento no hay solución, es mejor no sufrir tanto".

*La crisis en la plantilla

"El problema es tan grave que no hay soluciones, la única es armar el plantel y el equipo con los que hay de la profesional y de la Sub-20. No se me ocurre nada en este momento, tenemos que ir a jugar. Es un equipo totalmente desmantelado, decir otra cosa es mentirse. La idea no es hacer papelones, ya estamos grandes para eso y a mí no me gusta hacer papelones. Me quedo corto y sin palabras".