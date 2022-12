Julio Comesaña, molesto porque Teófilo Gutiérrez jugó con la Selección Colombia

El técnico del Junior mostró su inconformismo y descartó al delantero para el partido del próximo martes contra Cerro Porteño, por Copa Suramericana.

“Teófilo no debió jugar, está claro; pero bueno, ya pasó y nosotros no lo vamos a tener, no está para jugar”, aseveró este jueves Julio Avelino Comesaña en rueda de prensa.

Aunque no dio detalles del tiempo de baja que tendrá el delantero barranquillero, el adiestrador confirmó que no va a viajar a Asunción, donde este martes visitan a Cerro Porteño, del técnico Leonel Álvarez, duelo de los octavos de final de la Copa Suramericana.

Recordemos que ‘Teo’ salió lesionado el pasado 20 de agosto en el partido que Junior superó 3-0 a Once Caldas, por la novena fecha de la Liga Águila, tuvo que ser sustituido a los 40 minutos debido a un esguince de tobillo.

El anterior martes, contra Brasil (1-1) en el estadio Metropolitano, Teófilo Gutiérrez ingresó a los 71 minutos en lugar de Edwin Cardona.