Julio Comesaña: "No es la primera vez que estamos en situaciones como estas o peores"

Junior de Barranquilla perdió en el último suspiro, en la última jugada con Millonarios en la noche del miércoles en el estadio Metropolitano por marcador de 0-1 en juego de la fecha 13 de la liga del fútbol colombiano en este segundo semestre. El equipo de la 'Arenosa' se ubica en la casilla 14 con 15 puntos.

Luego de la derrota del conjunto 'tiburón', el entrenador de Julio Comesaña se refirió a lo que plantearon sus futbolistas dentro de la cancha del 'Coloso de la Ciudadela'.

"Lamento mucho volver al Metropolitano y recibir un resultado negativo, una derrota, pero ya ha pasado otras veces. No es la primera vez que estamos en situaciones como estas o peores, tenemos que enfrentarlas como corresponde", dijo de entrada el timonel colombo-uruguayo al servicio de la 'Arenosa'.

Cuando fue consultado sobre las cuentas que tiene Junior para clasificar a los cuadrangulares de la Liga II-2022, el timonel de los barranquilleros fue certero en decir que "son las mismas de siempre, hay que hacer 31 puntos, cuando menos puntos quedan en disputa es más compleja la situación. Hoy (miércoles) teníamos un punto, no es lo mismo uno que cero, pero no se logró. Seguimos afuera, es una situación que no necesita hablar mucho, está clara desde los puntos, siempre he pensado que son 31 para estar tranquilos. Lo que hay que hacer es ir a cada partido a tratar de ganar, no queda otra cosa".

En medio de la charla con los medios de comunicación, Julio Comesaña también fue interrogado si el bajón de los 'rojiblancos' se debe al tema físico y sostuvo.

"Al equipo lo veo correr, no es un tema físico, lo que pasa es que cuando las cosas no salen y la angustia gana a veces las personas sufrimos eso y nos fatigamos más rápido. No creo que ese sea el tema por el cual el equipo no consigue los resultados", afirmó el estratega de los de 'Curramba'.

Otras declaraciones:

Qué es lo que está pasando, el bajón de los jugadores...

"Han pasado jugadores, personas y ese es un tema más en calma y analizar, no quiero meterme en el pasado, quiero estar lo más que pueda y alerta en este presente, tratando de ver qué es lo que pasa. En el primer tiempo pudimos haber liquidado las cosas, tuvimos seis o siete ataques coordinados, en el segundo predominó Millonarios desde el comienzo, hizo movimientos que nos hizo daños. Lamentablemente en la última jugada pasó lo que pasó, no tuvimos las llegadas del primer tiempo. Estábamos jugando contra el puntero del campeonato, el mejor equipo acá de Colombia en este momento y cuando uno juega con un equipo así hay que tener mucho cuidado, fíjense la diferencia de puntos, es un equipo consolidado en este medio, hay que valorarlo. También hay que mirar más allá del resultado qué pasa y ver el camino en el que queremos estar".

"Tenemos momentos de los partidos con muchas imprecisiones con la pelota y a veces parece que jugamos apurados. Lógico es que estamos goleados y tristes, pero saldrá el Sol de vuelta. Una cosa es lo que uno quiere y otra la que pasó".

"Estoy tratando de apelar a todo el plantel, lo que pasa es que hay partidos donde diría que los más expedientes tienen la responsabilidad de enfrentar estos compromisos. Miro a todos de la misma manera".