Julio Comesaña: "No fuimos eficaces y certeros, Tolima no nos avasalló; el DIM dominó las acciones"

Independiente Medellín no pudo defender su localía y cayó derrotado por la mínima diferencia contra Deportes Tolima, este domingo, en el marco de la quinta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano.

Luego del partido, Julio Comesaña, entrenador del equipo 'poderoso', habló con la prensa sobre el trabajo de sus dirigidos en este compromiso, que los dejó en la tercera casilla del Grupo B.

"Si redondeamos, el fútbol me ha enseñado a hacer tragedias. Nunca gano o pierdo antes de jugar. Siempre se pueden dar estos resultados y más cuando se está jugando contra el mejor equipo del fútbol colombiano", aseguró.

Por la misma vía, indicó que les faltó ser efectivos de cara al pórtico de William Cuesta y que, si quieren ganar, deben anotar los goles en las acciones que generan.

"No fuimos eficaces y certeros. Por eso de pronto no tuvimos más situaciones de Gol; Tolima no nos avasalló, ya eso nos ha pasado antes. Si bien dominamos las acciones y el espacio, circulamos la pelota, pero seguimos jugando con los extremos abiertos y es muy difícil así", añadió.

Y, para concluir, el entrenador uruguayo resaltó la labor realizada por Deportes Tolima, en el campo del estadio Atanasio Girardot.

"Quizá la única posibilidad que tuvieron, que se la dieron a Anderson Plata, anotaron el gol en un momento en que habíamos tomado el partido. Al principio nos costó, pero íbamos mejorando", aseveró.

¿Cómo va el grupo B de los cuadrangulares finales de la Liga del fútbol colombiano?

El primero en esta zona es Tolima, con 10 puntos, uno más que La Equidad, que es segunda; de tercero va Independiente Medellín, con 8 puntos, y último es Envigado con una sola unidad.