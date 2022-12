Julio Comesaña: “No me gusta vender humo, pero hace rato Junior no tenía un partido tan brillante”

El técnico del equipo barranquillero puso frente a Alianza Petrolera un equipo mixto, pensando en la semifinal por Suramericana contra Santa Fe.

Este lunes festivo, Junior ratificó su clasificación a las finales de la Liga Águila-II, luego de vencer 0-3 a Alianza Petrolera.

“Este equipo clasificó a las finales del campeonato. Estamos muy felices por eso”, aseguró en rueda de prensa Julio Comesaña, refiriéndose al once que puso en cancha frente al cuadro de Barrancabermeja.

Y es que Junior saltó al campo con una nómina mixta, dejando a sus titulares en Barranquilla, pensando en el duelo del próximo jueves contra Santa Fe, en El Campín, por la semifinal de ida de la Copa Suramericana.

“Dominamos el partido, generamos situaciones de gol y en el segundo tiempo fuimos eficaces. Los goles nos ayudaron a tener confianza, mejorar con los minutos y no darle espacios a un rival difícil”, sostuvo el DT.

“La Suramericana es otro tema, estamos a 42 horas de una semifinal en la altura. Tenemos que recuperar a estos futbolistas que jugaron hoy (lunes) y es difícil realizar un trabajo táctico así”, prosiguió.

Pese a esto, el uruguayo se mostró muy contento con el trabajo realizado por sus dirigidos y aseveró que, para él, fue un partido perfecto.

“A mí no me gusta vender humo. Así no hubiéramos ganado hoy (lunes), para mí, fue brillante lo que hizo Junior, hace rato no lo veía jugar así”, concluyó.

