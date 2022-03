Julio Comesaña: "No me gustó el arbitraje de Nicolás Gallo; todo con nosotros, ¿de qué se trata?"

"Hace varias fechas, en un partido contra La Equidad, en Bogotá, fui a la rueda de prensa y muy respetuosamente, les pedí disculpas y dije que no podía hablar de fútbol y dejar de hablar del arbitraje, me pusieron $5.000.000 de multa, cuando no sé qué hizo mal o a quién irrespeté. Hoy voy a hablar de fútbol y del arbitraje del señor, Nicolás Gallo", con esas palabras, el entrenador, Julio Comesaña, empezó la rueda de prensa de este sábado, tras el empate 1-1, entre Pereira y Medellín.

✅ ES PENALTI: Mano en posición antinatural de Andrés Felipe Cadavid, acaba ampliando el volumen de su cuerpo. Perfecto el VAR Nicolás Rodríguez quien advirtió a Nicolás Gallo. Pena máxima para el Pereira #LigaBetplay pic.twitter.com/RNWO8Or9l0 — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 27, 2022

"Gallo, nos dejó afuera en la fase regular, en Medellín, el año pasado, al anularle un gol a Gallego que lo anula solamente él y esta noche dejó de pitar un penalti clarísimo, tan penal como el de Andrés Cadavid. Además, echó a Juan David Mosquera en una jugada insólita, porque él salta y, por la espalda, sin ver al jugador, y como a cualquiera a quien le enseñan de chico, que tiene que saltar con los brazos abiertos para protegerse, saltó, el rival se golpea con él y lo expulsa", añadió el técnico.

La roja a Mosquera la puedo entender. Es obvio que es sin intención el golpe, pero eso es lo que se llama falta de atención o precaución con los adversarios, es un movimiento bastante brusco y justamente acaba impactando en la cara de su rival. Comparto la decisión de Gallo acá. pic.twitter.com/hqs3rOHOAL — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 27, 2022

"Todo con nosotros. No sé de qué se trata; entiendo que todos cometemos errores, pero no me gustó nada el arbitraje de Nicolás Gallo, esta noche. Así como tampoco me gustó lo que hizo en aquel partido, contra Deportivo Pereira también, en casa, que era la clasificación. Eso es lo que tengo que hablar del arbitraje, de fútbol ahora sí vamos a hablar desde este momento", puntualizó el uruguayo, tras desahogarse y dar sus argumentos por lo acontecido con el juez central.

El VAR estuvo revisando y dejó jugar, no le tiraron el "salvavidas" a Nicolás Gallo que se tuvo que comer el error. https://t.co/XmBpotIpIH — ElVarCentral (Andrés) (@ElVarCentral) March 27, 2022

Y es que a lo largo del encuentro, la actuación del árbitro, Nicolás Gallo, no fue la mejor. De hecho, las críticas, a través de las redes sociales, no se hicieron esperar, principalmente por la tarjeta roja a Juan David Mosquera que, para muchos, no era, y por el penalti no sancionado a favor de Independiente Medellín, cuando la infracción había sido similar o igual a la que había pitado para el Deportivo Pereira en el área contraria, lo cual no cayó nada bien en varios sectores.

Ahora, ya en lo netamente deportivo, Julio Comesaña afirmó que "me gustó el trabajo hecho por el equipo. La hinchada de Independiente Medellín genera ese empuje que están teniendo los jugadores dentro de la cancha. El equipo está jugando con las piernas y con la mente. Estoy feliz porque hemos sabido manejar la adversidad, luchamos y no nos entregamos."

¿Cuándo juega Independiente Medellín en la Liga Betplay?

Este sábado 2 de abril, a las 2:00 de la tarde, el 'poderoso' recibirá a Envigado, en el estadio Atanasio Girardot.

