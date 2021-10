Julio Comesaña: "No se le puede dar cárcel a alguien por un simple error; hay que pasar la página"

Estrepitosa caída del Independiente Medellín, en el estadio Daniel Villa Zapata. Alianza Petrolera lo goleó 3-0 y complicó su clasificación a los cuadrangulares. Frente a ello, el director técnico del 'poderoso', Julio Comesaña, habló, analizando cada uno de los errores de su equipo, resaltando lo hecho por su rival y planteando posibles soluciones.

¿Cuáles son sus conclusiones?

"Alianza ganó de manera legítima, pero un poco holgado. El rival aprovechó y eso es jugar bien, haciendo los goles. Ellos nos ganaron bien, pero creo que el 3-0 fue abultado. La diferencia estuvo en la eficacia."

¿Por qué Leonardo Castro salió?

"No, ninguna lesión. Había hecho un esfuerzo grande en el juego contra Tolima y, con el paso de los minutos, quedó sin piernas para hacer determinadas funciones que se le estaban pidiendo."

¿Cuestiona la actitud de sus jugadores?

"Para nada. Los conzco y sé que nosotros, en los partidos anteriores, veniamos con esa dificultad de no controlar los juegos en el primer tiempo. Nos pasó frente a Nacional, Tolima y hoy. Eso nos lleva al desespero y ansiedad, pero no cuestiono la actitud. El fútbol no solo es correr y luchar, sino también jugar."

¿Hay jugadores de nombre que tienen un mal presente?

"Habría que agarrar la lista de futbolista, mirar su trayectoria, historial, analizar sus mejores momentos y comparar para buscar si hay razones. Sin embargo, esta situación es de todos y no solo de unos. Tranquilos. El fútbol me enseñó a perder y cuando aprendí, ya supe ganar."

¿Creer que los jugadores no entienden la idea de juego?

"Los errores que cometimos no son de la idea de juego, fueron malas entregas en zonas de mucho cuidado y que el rival cobró. Son cosas que pasan, no le podemos dar a cárcel a alguien por un simple error. Se deben entender las cosas y pasar la página porque ya viene el partido contra Pereira."

¿Por qué no darle oportunidad a los juveniles?

"Estas situaciones que vive Medellín y otros clubes, con premura y desespero, no son para los jóvenes; los mayores deben asumir la responsabilidad. Además, tampoco tenemos un plantel numeroso. Sería cruel darle la oportunidad a los juveniles."