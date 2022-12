Julio Comesaña: “No soy un coleccionista de títulos, para mí la vida sigue si no se gana”

El técnico del elenco barranquillero habló en la rueda de prensa previa al duelo que se disputará este sábado en el estadio Metropolitano a partir de las 7:00 p.m.

Julio Comesaña sabe que está adportas de hacer historia con Junior en caso de quedarse con los títulos de la Suramericana y la Liga Águila, pero también es consciente que se puede quedar sin nada y por eso la cautela a la hora de analizar el primer juego de la final contra Medellín.

“Medellín es un equipo que ha venido creciendo en su fútbol. Está demostrado que llegó a la final con méritos propios. Tiene mucho poderío ofensivo y para eso nos estamos preparando”, aseguró en rueda de prensa el DT uruguayo.

Dentro del análisis, Comesaña rescató la labor de sus dirigidos y restó importancia a los errores mostrados en los últimos encuentros. “Uno debe buscar seguridad, no correr riesgos innecesarios, pero si se quiere ganar, hay que asumirlos, así es el juego”.

“No tengan duda que nuestro deseo es que puedan ver lo que han estado viendo hasta el momento. Fútbol, entrega y la actitud que nos tiene acá. Tenemos todo por ganar y nada para perder”, añadió el estratega.

De esta manera el técnico ‘tiburón’ se mostró “confiado en las capacidades de mis jugadores”, pero manifestó que “solo es un juego y la vida sigue si no se gana”.

“Yo no me he sentido frustrado por las finales que perdimos, porque he comprendido que esa es la esencia del deporte y no siempre ocurre lo que queremos”, aseveró.

Y completó su idea, afirmando que “el tema de ganador y perdedor lo miro solamente en mi vida, con respecto a mi trabajo, sé lo que he hecho en Junior y no necesito que alguien me lo recuerde. No soy un coleccionista de títulos, eso no me quita el sueño. Para mí la vida sigue igual si no se gana”.

Finalizó diciendo que todavía no puede decidir si el mejor momento que ha vivido en Junior, después de estar en dos finales y con la opción de hacer historia.

“Clasificar a las dos finales es muy importante, pero yo he vivido momentos en Junior muy emocionantes. Tendría que repasar si es el mejor en el que he estado”, concluyó.

