Julio Comesaña: “No tengo ninguna enfermedad, me he cuidado y me siento en buenas condiciones”

El técnico del Junior, de 72 años, se expresó ante la posibilidad poder estar frente de la dirección técnica del equipo barranquillero, en caso de que se aprueben los protocolos que tienen diseñado la Dimayor.

Julio Comesaña quiere trabajar. Al entrenador del cuadro ‘tiburón’ fue enfático en asegurar que irá a ante todas las entidades gubernamentales para que lo dejen ejercer su profesión.

Esto, después de conocerse el último decreto del Gobierno en donde ratificaba la cuarentena obligatoria para las personas mayores de 70 años.

“Yo tengo derecho al trabajo. Soy una persona sana totalmente. Estoy dispuesto a que me hagan los exámenes que quieran, de sangre, de pulmones, de todo lo que es el organismo, del hígado, del corazón, de lo que quieran. No de COVID-19, que lo puede tener cualquiera”, le contó al periodista de ‘Blu Radio’, Fabio Poveda.

“Yo no tengo ninguna enfermedad. No tengo nada. Y quitarme el derecho al trabajo estando en buenas condiciones, cumpliendo con todas las normas, nadie me puede decir que por la cédula yo no puedo trabajar. Toda la vida me he cuidado. Estoy sano y tengo derecho al trabajo”, concluyó.

Conversamos con Julio Comesaña a raiz de la posibilidad que no se le permita ejercer su cargo como DT de Junior, basado en la respuesta número 6 que entregó la @Dimayor al @MinDeporteCol dentro del protocolo para que se pueda reactivar el fútbol colombiano. pic.twitter.com/dF7rwC1eOh — Fabio Poveda (@FabioPovedaRuiz) May 15, 2020

