Julio Comesaña: “Nosotros en Cali también podemos ganar o empatar, así que no hay problema”

El entrenador del Junior analizó lo que fue el 0-0 con el América, este domingo, en el estadio Metropolitano. El timonel se vio disgustado por el trámite del partido y crítico con lo que pueda pasar si no logran ser campeones.

Julio Comesaña no salió satisfecho luego de la igualdad sin goles con el América, en el duelo de ida de la final de la Liga Águila-II 2019.

“Nosotros equivocamos los caminos, vi mucha ansiedad, mucho deseo como si estuviéramos jugándonos el plato de comida que no comemos hace un mes. Nosotros realmente estamos jugando por el orgullo de conseguir otro titulo más, no tenemos angustia de irnos al descenso y tampoco de quedarnos sin copa internacional”.

Además, habló de lo que será el encuentro de vuelta, el próximo sábado 7 de diciembre, en el estadio Pascual Guerrero: “Nosotros en Cali también podemos empatar o ganar, así que no hay problema”.

Por último, al ser cuestionado por la imagen mostrada por el Junior, este domingo, Comesaña se mostró crítico con lo que pasaría si no logran el título.

“Con la campaña que ha hecho el equipo, queremos ganar, y si no ganamos van a decir que los jugadores no sirven, que yo me equivoqué. Tenemos un buen equipo, somos finalistas otra vez, nos causa un poco de dolor porque queríamos darle una alegría a la gente, no estamos contentos pero estamos visualizando lo que viene”, concluyó.