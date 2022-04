Julio Comesaña: "Puede que juguemos mejor o peor que otros, pero pelear con este equipo no es fácil"

Independiente Medellín hizo un gran partido este sábado frente a Bucaramanga, club al que venció por 2-3 en un duelo que fue bastante complicado, ya que remontaron un 2-1 adverso.

Tras el triunfo, en el estadio Alfonso López, en compromiso válido por la jornada número 17 de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, Julio Comesaña, entrenador del cuadro rojo de Antioquia, dio declaraciones a la prensa. Destacó la labor de los suyos dentro del campo.

“Ha habido buena respuesta de los jugadores que no han tenido mucha competencia, es un equipo que se revela en la adversidad, que no se resiste a caer vencido hasta el final, pelea. Hay buenos futbolistas, unos están potenciando su nivel, otras están en camino de hacerlo, vamos a ver qué tenemos por delante y luego tomaremos decisiones”, dijo el entrenador colombo-uruguayo.

El director técnico, de 73 años, por otro lado, también alabó las cualidades del Bucaramanga, un equipo que lo complicó durante varios tramos del compromiso.

“Bucaramanga tiene un equipo bien organizado, juega muy bien, tiene un ataque rápido, ya sea con extremos o laterales, tienen media distancia y pelotas cruzadas al área, que sabemos que Dayro (Moreno) es un especialista ahí; Sherman (Cárdenas), a pesar de sus años, sigue siendo un hombre inteligente para jugar”, sostuvo.

Al ser consultado de cuál fue ese ‘plus’ para lograr los tres puntos, que acercan al DIM a los cuadrangulares, Comesaña no dudó en afirmar que sus dirigidos tienen alma de luchadores.

“Cuando un equipo se resiste a perder, juega hasta el final, intenta hasta el final; es muy probable que consiga las cosas, es un estado de ánimo y tiene que ser una cultura del club. Tradicionalmente, Medellín ha sido un equipo aguerrido, sufrido y tiene que tener jugadores que interpreten eso. Puede que juguemos mejor que otros o peor, regular, gustar o no gustar, pero meterse a jugar con este equipo no es fácil, estamos consolidando muchas cosas”, continuó.

Sobre cuál es el objetivo del Medellín para este semestre, Comesaña se salió por la ‘tangente’ y más que hablar de la línea del equipo, habló muy personal.

“Mi objetivo personal era la clasificación a finales, no hubiese resistido una eliminación, que una cosa sea prioritaria, no quiere decir que lo otro no interese, el de hacer un buen papel en la Copa Sudamericana. A esta altura de mi vida no me hago películas raras, vamos partido a partido, en el día a día, ojalá las cosas terminen bien en el semestre”, concluyó.