Julio Comesaña: "Quedé contento con el trabajo de Independiente Medellín, pero hay que trabajar"

"No sé si Unión tiene herramientas, simplemente eligieron una estrategia de partido y dejaron afuera a hombres ofensivos. Pusieron jugadores de estatura, fuertes, y nos cerraron espacios, pero llegamos un par de veces, no con mucha claridad", expresó Julio Comesaña, en rueda de prensa, al acabar el partido entre Medellín y Unión Magdalena.

0-0 fue el resultado final, en el Atanasio Girardot y el entrenador uruguayo analizó y dio detalles de su visión de este compromiso.

"Es difícil, en un partido de estos, encontrar espacios, pero predominamos en el partido. Unión no tuvo ataques, pero lo que hizo, lo hizo bien. El tema es que nosotros tuvimos que resolver. Lo que sí no me gustó fue el arbitraje de Hinestroza, porque hay maneras de demorar el juego, estas cosas no le ayudan al fútbol", agregó.

Y, concluyó: "Quedé contento con nuestro equipo, por la propuesta del rival. No pudimos resolver y hay que trabajar, pero el equipo lo intentó y eso me gustó, tuvimos unas jugadas para hacer gol y no se pudo".