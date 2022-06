Julio Comesaña: “Quedé satisfecho, tranquilo, tengo en cuenta al rival que enfrentamos”

Julio Comesaña se fue tranquilo con el punto que se llevó de Ibagué, luego del 0-0 contra Tolima, por la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la liga de fútbol colombiano 2022-I.

“Yo diría que sí, que las cosas desde el comienzo salieron dentro de lo que pensábamos, de limitar el contraataque del Tolima. Después en zona dos tratar de recuperar la pelota de inmediato y nosotros lanzar ataques rápidos”, mencionó de entrada en rueda de prensa.

Además, Comesaña afirmó que “quedé satisfecho, siempre tengo en cuenta al rival que enfrentamos, no me hago falsas ilusiones que no son reales. hicimos un buen partido y que de pronto cuando Tolima quedó con 10 nos faltó un poquito más de precisión para intentar ser más verticales, pero no era fácil porque el rival defiende bien. Nos vamos tranquilos”.

Para finalizar, el estratega del cuadro ‘poderoso’ se refirió a lo que se viene en el grupo de los cuadrangulares finales.

“No pienso tan lejos, Envigado es un equipo que juega su torneo, su competencia, de la manera que tiene que jugarlo y no nos va a regalar nada ni a nosotros ni a nadie. Equidad ya ganó y está a un punto, esto está como insinuándose, pero no hay grandes diferencias”, finalizó.