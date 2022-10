Julio Comesaña recibió fuerte sanción: multa económica y no estará en partidos decisivos del Junior

Junior de Barranquilla no podrá contar con su entrenador Julio Comesaña para los partidos que le restan del 'todos contra todos'. Y es que en las últimas horas, el Comité Disciplinario de la Dimayor sacó su habitual boletín de sanciones y en la misma aparece el nombre del timonel colombo-uruguayo.

Recordemos que en el partido contra Envigado Fútbol Club del pasado lunes 17 de octubre y válido por la fecha número 18, hubo momentos de tensión en la parte complementaria. Julio Comesaña se 'salió un poco de la ropa' y fue directamente al banco de los 'naranjas' y tuvo un par de cruces de palabras, que incluso, su colega, Alberto Suárez pidió que mantuviera la calma. Al final, el DT del rojiblanco vio la roja.

Y es que según explicó su asistente técnico en el cuadro de la 'Arenosa', Roberto Peñaloza, el comportamiento de Comesaña se debió a que su par de los antioqueños comenzó a decirle palabras algo ofensivas a Fabián Sambueza, deportista del Junior.

"Fue una jugada en la que Sambueza estaba en el suelo y el asistente de ellos le dice cosas. Eso fue lo que hizo que el 'profe' fuera al banco a decirles que no se metieran con el jugador. La regla dice que nosotros como cuerpo técnico no podemos invadir el banco contrario y por eso el árbitro lo expulsa. No pasó a mayores", explicó tras la rueda de prensa posterior al juego en el Polideportivo Sur.

La resolución número No. 066 de 2022 determinó que el Comité Disciplinario del Campeonato encontró que Julio Comesaña es "culpable de abandonar el área designada al cuerpo técnico.

Pero todo no paró ahí, ya que el entrenador del conjunto barranquillero también recibió una costosa multa, además de no perder estar en el banquillo para los duelos importantes contra Cortuluá, en el estadio Metropolitano, y frente a Jaguares, en tierras cordobesas.

"El DT de Junior deberá pagar una multa de $2.000.000 y se perderá las fechas 19 y 20 de la Liga BetPlay II-2022. Así que no podrá estar en cancha en los juegos definitivos para Junior ante Cortuluá en el Metropolitano y Jaguares de Córdoba en Montería", concluye el comunicado emitido por el Comité Disciplinario de la Dimayor.

¿En qué puesto está ubicado Junior en la liga del fútbol colombiano?

El cuadro de la Costa Caribe colombiana se instala en la casilla número 11 de la tabla general con 25 puntos; está luchando aún por ganarse un cupo en las instancias finales del torneo nacional.