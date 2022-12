Julio Comesaña reveló que Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez no pidió permiso para viajar a Perú

El timonel del Junior de Barranquilla indicó que el jugador tan solo le escribió un mensaje por WhatsApp a los directivos, aduciendo que el técnico lo había autorizado.

A los golpes deportivos que sufrió Atlético Junior en este semestre al quedar eliminado en la Liga y en Copa Libertadores, se le suma ahora el capitulo que protagoniza el zaguero peruano Alberto ‘El Mudo’ Rodríguez, quien viajó a su país sin el visto bueno de los directivos del equipo.

Publicidad

Vea acá: Paolo Guerrero: los sucesos clave del caso que dejó al delantero peruano por fuera del Mundial

“Yo no soy la persona autorizada para darle a Rodríguez la posibilidad de que se vaya a su Selección. Yo le dije - antes del viaje que tenía – que no lo iba a utilizar tres partidos. Pero que a nuestro regreso él ya tendría que estar viajando para unirse a su Selección. Le pregunté sobre qué iba a hacer. Pero, como el no habla mucho, le consulté si le gustaría ir para su país”, aseguró Comesaña en declaraciones difundidas por el portal de internet ‘Depor.com’.

El técnico aseguró que le dijo que tenía que avisarle al gerente sobre su viaje, para que este, a su vez, le extendiera el recado al presidente a la institución, no obstante, “solo mandó un mensaje por WhatsApp, asegurando que yo le había dado el permiso”.

Arma tu Selección Colombia para el Mundial de Rusia 2018

Publicidad

Comesaña indicó que van a evaluar la continuidad del peruano en el plantel ‘rojiblanco’.

Perú disputará como local un juego preparatorio de cara al Mundial el próximo 29 de mayo contra Escocia. Posteriormente, el 3 de junio chocará con Arabia Saudita y seis días más tarde hará lo propio contra Suecia.

Publicidad

Su debut en la Copa Mundial será el 16 de junio contra Dinamarca.