Julio Comesaña: "Santa Fe no quiso jugar; se tiraban al suelo y escondían los balones"

"El cambio de Pardo se dio porque pensé que no estaba en condiciones de seguir el partido. Otra derrota más, no es lo que queríamos, pienso que Santa Fe hizo un gol de cabeza, en una distracción de nosotros. Son cosas que ocurren y no sabemos cómo pasan", dijo Julio Comesaña en la rueda de prensa tras la derrota de Medellín 1-0 contra Santa Fe, este sábado.

El entrenador del DIM criticó fuertemente algunas situaciones que se vieron durante los 90 minutos de este compromiso.

"No hubo mucho partido, Santa Fe no quiso jugar. Empezaron a tirarse al suelo, a hacer tiempo, escondieron los balones detrás de los carteles. Le dije a Hinestroza que está permitiendo eso y que el juego se hace lento. Son cosas que no tiene sentido. Anuló dos jugadas raras, nos quitó un gol legitimo, nadie paró y solo él detuvo la jugada. Si hablamos de velocidad y presión alta, cuando un equipo no quiere jugar, es difícil", añadió.

Una cosa que molesta a todos en el 'poderoso' son las constantes derrotas del equipo en condición de visitante. Sobre eso, el estratega uruguayo también habló.

"Han sido partidos complejos, enfrentamos a Tolima y le ganamos, fuimos a Tunja y pudimos ganarlo, pero cometimos errores como en las cuatro derrotas que hemos tenido. Para este compromiso no pasaron las 72 horas, eso también afecta", agregó.

El director técnico fue enfático sobre una jugada anulada que terminó en gol de Luciano Pons, que pudo ser el 1-1 en el marcador, pero el juez John Hinestroza pitó una falta previa.

"Yo vi la jugada, no vi nada raro, no sé qué pitó Hinestroza. Hay un jugador caído, se da vuelta y para el partido. No estoy hablando de que nos robaron, hay que ser claros, pienso que el arbitraje no estuvo acertado", concluyó.

¿En qué posición va Medellín y cuándo volverá a jugar?

El martes 1 de marzo será el siguiente cotejo de DIM, ante Águilas Doradas, a partir de las 7:35 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot.

Los antioqueños son sextos, con 12 unidades, producto de cuatro victorias y cuatro derrotas en lo que va de la Liga del fútbol colombiano.