Julio Comesaña se tiene fe: “Yo me adapto a lo que tengo, soy recursivo y estoy orgulloso de eso”

El entrenador del Junior valoró el esfuerzo de sus dirigidos en el triunfo, por la mínima diferencia, frente a Independiente Medellín, por la tercera fecha de la Liga Águila-II 2019.

Este domingo Junior volvió al triunfo luego de conseguir los tres puntos, tras derrotar 1-0 a Medellín, en el Atanasio Girardot.

Gran resultado que dejó al entrenador del cuadro ‘tiburón’, Julio Comesaña, satisfecho con sus dirigidos, quienes lograron dejar sin invicto al rojo paisa.

“No me atrevería a decir que Junior fue superior, pero sí los controlamos bastante. Defendimos bien los centros, y si vemos, Viera no tuvo un mano a mano con algún rival. Fue un juego parejo y no permitimos que Medellín nos hiciera daño”, afirmó el estratega uruguayo.

“Estuvimos enchufados desde el comienzo, cosa que no es fácil con el tiempo de preparación que se tuvo. No es fácil volver a mentalizarnos de que debemos ganar todo lo que jugamos. Tuvimos la fortuna de encontrarnos con ese gol de Cantillo. Jugamos con carácter, como lo hace un campeón ante un buen rival”, complementó.

Al final, rescató el trabajo de sus nuevas incorporaciones, que se han venido adaptando al estilo de juego del cuadro barranquillero.

"Podemos cometer errores, pero estoy contento, los jóvenes empiezan a entender que hay que gana. Yo me adapto a lo que tengo, soy recursivo y estoy orgulloso de eso. Saco provecho de lo que hay, pero eso me sirve, porque somos recursivos. Cuando veo entrega me llena de satisfacción y de orgullo", finalizó.