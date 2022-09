Julio Comesaña: "Siempre que Junior me necesita, tengo que decir presente"

El fin de semana dejó movimientos relevantes en Junior de Barranquilla. Y es que luego del empate 0-0 con Pereira en el estadio Metropolitano; los directivos del tradicional equipo 'rojiblanco' decidieron sacar de su cargo a Juan Cruz Real, quien le dio paso a Julio Comesaña.

Desde este lunes, Comesaña asumió los trabajos con sus dirigidos y abrió así un nuevo ciclo al frente del club en el que ha marcado una historia en el fútbol profesional colombiano.

Después del entrenamiento y de tener el primer contacto con sus jugadores, el colombo-uruguayo apareció para hablar con los periodistas.

"Para mí es como si nunca hubiera ido, las cosas están ahí en el mismo lugar, algunos temas de funcionamiento cambian, pero veo que las instalaciones están en general en buenas condiciones, después iremos viendo lo que se puede ajustar para mejorar. He encontrado un grupo receptivo, con buen estado de ánimo, lógicamente que la salida de un entrenador causa un impacto principalmente a los jugadores que vienen compitiendo, que tienen la posibilidad de estar en el equipo, de tener minutos, y eso se siente porque es la perdida de un hombre que ha confiado en ellos", dijo inicialmente el experimentado entrenador.

Comesaña siguió con su descripción de lo que vio de sus pupilos, en el contacto de la mañana de este lunes. Así dijo expresó que "los jugadores que no tenían esa oportunidad se les genera una expectativa como todo el mundo de que viene otro entrenador y de pronto les da otra mirada o de que me utiliza, o me necesita porque esa es la dinámica de esto, y hay que aceptarlo así, estoy contento de llegar al Junior".

Acá otras declaraciones de Julio Comesaña, nuevo técnico de Junior

*El regreso al club

"Como digo: siempre que el Junior me necesita y si estoy en condiciones, como lo estoy en este momento; tengo que decir presente. Si no me necesitaran no me traerían y ellos han elegido traerme a mí. Y es porque confían en lo que se puede hacer y yo estoy en la obligación de intentar todo lo que me alcance para que logremos esa estabilidad futbolística".

*La sensación del hincha

"Yo he notado en la calle una situación de desespero, de tensión y entonces genera eso una necesidad de cambio y la llegada de uno de pronto por los antecedentes, por los números que quedaron ahí, que se consiguieron algunas cosas importantes, eso le genera confianza a la gente y creen que uno es la persona para eso. Después, ojalá sea así, si mañana no pudiera conseguir lo que la gente espera que consiga pedirán otro nombre; yo lo tomo como una dinámica normal de esto. Hace poco no me fui, me sacaron cuando yo estaba convencido que iba a terminar mi contrato, habíamos logrado una gran campaña. Y de golpe, de un día para otro, le ganamos 5-1 a Equidad en Bogotá y me dijeron que iban a cambiar el cuerpo técnico y tuve que salir".

Con reportería de Carlos Toncel

Periodista Gol Caracol/Barranquilla