Julio Comesaña sobre Junior: "No somos el Manchester City, pero tampoco ‘Agapito Fútbol Club”

Junior de Barranquilla igualó 1-1 este jueves frente a Unión Magdalena , el estadio Metropolitano, por la jornada 17 de la liga colombiana. El técnico de los ‘tiburones’, Julio Comesaña dio sus impresiones en rueda de prensa tras sumar un punto contra el ‘Ciclón’.

Ante la presencia de varios medios de comunicación, analizó el rendimiento de sus dirigidos durante los 90 minutos. Criticó como inició el juego el conjunto ‘rojiblanco’, pero también destacó que se repusieron luego de estar abajo en el marcador y dio un parte de tranquilidad, ya que dependen de ellos mismos para clasificarse a los cuadrangulares finales.

¿Qué fue lo que más le molestó del equipo en el primer tiempo?

“Por lo general uno conoce las fortalezas y debilidades que puede tener su equipo en un partido, pero cuando pasan cosas como la de los primeros 25 minutos, no me gusta. Entramos al partido como si no estuviéramos jugando nada. Imprecisos, indecisos, sin determinación. Nosotros no hacíamos nada, muy lentos para salir, muy lentos para conectar en mediocampo con el ataque”.

¿Qué opina de la creación ya que es una de las principales críticas al equipo?

"Debemos reconocer que no estamos siendo eficaces. No seremos el equipo más generador de jugadas de gol, pero si usted mira en los números, nuestros jugadores pisan el área y tienen un promedio de 12 remates. Nosotros no somos el Manchester City, pero tampoco ‘Agapito Fútbol Club”.

¿Qué opina sobre el trabajo de generación de juego Sobre de Fabián Sambueza y Luis Cariaco González?

“En cuanto a la creación de un juego Sambueza viene siendo un buen trabajo, lo ha hecho muy bien. Sin embargo, desde mi concepto, ‘Cariaco’ no es un creador de juego, es un delantero que arranca desde las bandas. Por otro lado, es verdad que no creamos unas cuatro o cinco situaciones donde dejamos mano a mano al delantero con el arquero, pero los atacantes también tienen que estar atentos a los balones y a los movimientos”.

¿Queda satisfecho con el empate frente al 'Ciclón'?

"Me quedo satisfecho con el empate, ¿cómo estaríamos ahora dónde hubiéramos perdido? por lo menos sumamos y lo más importante es que dependemos de nosotros mismos".

¿Cuándo vuelve a jugar Junior en la liga colombiana?

El próximo lunes 17 de octubre, Junior jugará frente a Envigado, en partido válido por la jornada 18 de la Liga II-2022 del Futbol Colombiano. Los barranquilleros visitarán el estadio Polideportivo Sur a las 3:30 p.m.