Julio Comesaña sobre la actualidad de Junior: “Me avergüenza que no estemos entre los ocho”

Este domingo, Junior recibe a Cortuluá en Barranquilla por la jornada 19 de la Liga Colombiana, con la necesidad de sumar de tres puntos para seguir con vida en la lucha por clasificarse a los cuadrangulares finales.

El conjunto 'tiburón' viene de caer 2-0 frente a Envigado, complicando así mas las cosas para meterse en los ocho primeros.

Este viernes, el técnico Julio Avelino Comesaña habló en rueda de prensa sobre la situación actual del Junior y el encuentro de este domingo frente al 'equipo corazón del Valle'.

“Me avergüenza que Junior no entre a los ocho. Esta situación actual me avergüenza igual" fueron las contundentes declaraciones del uruguayo sobre el presente de los 'curramberos'.

Y es que le sobran motivos para estar inconforme, puesto que a lo largo del campeonato los 'blanquirrojos' sufrieron mucho jugando fuera de casa. Ocho puntos de 27 posibles, habla de la mala campaña del club en condición de visitante. Además, 'El tiburón' se ubica en la casilla 12 con 25 unidades.

Sin embargo, Comesaña no pierde la fe y desde ya hace cuentas matemáticas para lograr la clasificación: “Yo pienso que con 31 puntos entra un equipo. Yo no recuerdo cuando un equipo se quedó afuera con este porcentaje. También entiendo que hay situaciones que se pueden presentar que de pronto no nos ayuden”.

A pesar de la autocrítica que mostró el timonel de Junior tras finalizar el juego ante la 'cantera de héroes', recalcó que no hubo una superioridad del equipo antioqueño: “Yo no vi ningún repaso de Envigado. Ellos fueron eficaces y nosotros cometimos errores. No podemos decir que fue un repaso. Hay errores que son forzados por el adversario hay que aplaudir y aprender”.

Si bien Junior esta en la final de la Copa Colombia, para Comesaña ganarla no alivia el regular desempeño del club en el rentado local: “Yo no creo que la Copa salve nada. Me parece que sería una alegría en este momento. Yo sería más feliz clasificando y perdiendo la final de la Copa".

