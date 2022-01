Julio Comesaña, sobre polémicas declaraciones: "Yo no hablé mal del Medellín, hablé del equipo"

Independiente Medellín volvió a la victoria este domingo, en lo que fue 2-0 sobre el Deportivo Cali, por la tercera fecha de la Liga I-2022 del fútbol colombiano, tres puntos que alivian la dolorosa derrota 2-0 que habían sufrido visitando a Patriotas, y a la que se refirió el entrenador Julio Comesaña en la rueda de prensa.

“Hay que ver a quién se le llama grande, porque los grandes de verdad ganan donde es casi que una obligación. Entonces, los campeonatos se ganan, venciendo a los que son inferiores y si no, no sirve”, había dicho el técnico ‘rojo’, tras la caída frente al equipo de Boyacá, lo que causó inconformidad en la propia hinchada ‘poderosa’.

Justo ese fue el primer tema del que habló Comesaña: “Primero, no tengo nada que aclarar, porque no sé todavía cuál es el malestar. Porque aquí hay una interpretación de algunas personas… interpretación, como yo puedo interpretar también y decir acá algo en contra de ellos. No, no, yo no hablé del Medellín, no hablé de la institución, hablé del equipo. Hoy fuimos un equipo grande, hoy fuimos un equipo grande en la cancha, allá (contra Patriotas) no fuimos un equipo así grande, eso fue lo mismo que le dije a los jugadores. Además, a estas altura de mi vida dirijo equipos grandes nada más, ya no estoy para andar dando vueltas y empezar trabajos, necesito retos de esta naturaleza. No estoy en contra de la gente, ni contra Medellín. Quiero ganar, nada más”, afirmó el uruguayo.

Otras declaraciones del técnico Julio Comesaña

El nivel de Jaen Pineda

“Pineda, que yo recuerde, hace cuatro años, los propietarios del Junior siempre lo quisieron tener. Pero siempre había dudas con él, porque jugaba por fuera, por la banda, y nosotros lo hemos venido viendo y es un jugador de toda la cancha. Pineda es ordenarle un poco en algunas cosas, pero no se le debe limitar. Tiene aire para ir y venir, tiene una zancada larga, tiene buena técnica, remata bien, es solidario, tiene buena estatura, está joven. Entonces yo estoy soñando con algunas cosas, para algunos partidos, donde podamos tener un equipo que genere más juego, más continuo, que no pierda la pelota, para que corra menos y podamos jugar más”.

Cómo terminó físicamente el equipo el juego contra Cali

"La fatiga es normal del juego. Pero nosotros estamos necesitando esto, esta semana que pasó de tres juegos, porque había jugadores en distintas formas, por distintas razones. Por ejemplo, hoy los que jugaron desde el arranque ya vimos que no bajaron la guardia, yo hice unos cambios ahí al final, porque ya estaban con molestias, porque ‘Pipe’ Pardo me hizo señas de que ya, pero si no yo no hubiera tocado el equipo. Porque necesitamos hacer fútbol, necesitamos jugar".

El tipo de estrategia que quiere implementar

“Lo que nosotros tenemos que llegar a dominar es cuándo jugamos en repliegue, contra quién, por qué, esas preguntas las tenemos que hacer. Tenemos que saber jugar en repliegue, tenemos que saber jugar en la zona dos y tenemos que saber jugar en zona tres haciendo presión alta. Eso está claro, pero eso no es de un día para otro. No es siempre lo mismo, no. Eso hace parte de la estrategia del partido, a veces sirve y aveces hay que cambiarla, en el mismo partido".