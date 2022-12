Julio Comesaña sobre su futuro: “El 1 de enero seré un desempleado más”

El entrenador del Junior habló en la rueda de prensa previa a la final de vuelta contra el Medellín, que se disputará este domingo (4:30 p.m.) en el Atanasio Giradot, y en la que se encuentra ganando 4-1.

“Estamos motivados y con ganas de jugar”, fue la frase más repitió Julio Comesaña en la atención a los medios de comunicación antes de enfrentar a Medellín en la final de la Liga Águila-II, este domingo.

“Nosotros internamente tenemos toda la motivación para salir a jugar y ganar”, declaró el estratega uruguayo.

Comesaña, interrogado por cómo llega el Junior tras la dolorosa derrota en la final de la Suramericana frente a Atlético Parananense, sostuvo que lo único que prometen es dejar todo en la cancha.

“La única receta que tenemos para enfrentar a nuestro adversario es jugar a lo que sabemos, confiar en nuestra posibilidad, estamos en nuestra mejor condición futbolística y anímica", afirmó.

De hecho, el DT ‘tiburón’ se quitó el rótulo de favorito, pese a que Junior llega con la ventaja de haber goleado en el Metropolitano 4-1.

“Nosotros no nos creemos favoritos. Solo sabemos que somos un buen equipo y confiamos en lo que tenemos. Yo no creo en favoritismos, sino en el trabajo que se hace adentro de la cancha”, señaló.

Eso sí, no dejó pasar la oportunidad para recordar que Junior sabe jugar y ganar títulos en condición de visitante. “Junior ha sido un equipo que se ha caracterizado por ganar por fuera de casa. Yo quisiera que se lograra de local, pero título es título y hay que saberlo disfrutar”.

Además, fue enfático en seguir afirmando que se siente muy contento dirigiendo a esa generación de jugadores del Junior. “Es el mejor equipo que he dirigido en Junior. No depende de dos o tres jugadores, sino de todos. He tenido otros que ganamos, pero era por la influencia de un par de futbolistas”.

“Ya lo que el equipo ha hecho no se lo puede quitar nadie y vamos por más. Yo como entrenador estoy muy contento con este grupo”, prosiguió.

Aunque finalmente, consultado sobre su futuro y las propuestas que ha recibido de equipos del exterior, Comesaña no quiso dar grandes pistas al respecto.

“Mi presente y futuro cercano lo tengo definido. Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y el 1 de enero seré un desempleado más; y ahí veremos que haremos”, concluyó.

