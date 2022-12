Julio Comesaña, técnico de Junior, pidió respeto para el estilo de juego del Deportivo Pasto

El entrenador se mostró serio y prudente a la hora de dar su opinión sobre el partido de vuelta de la final de la Liga Águila I-2019. También destacó que la identidad de juego de los 'volcánicos' es acorde a sus recursos.

Desde su regreso, Julio Avelino Comesaña ha llevado a Junior de ser un equipo en crisis a ser el flamante finalista del fútbol profesional colombiano. Solo 90 minutos lo separan de revalidar el título obtenido el semestre pasado, pero aun así, mantiene la cautela.

En atención a los medios de comunicación, el colombo-uruguayo habló sobre su oponente en la búsqueda por el título y dejó entrever que no hay una única forma de jugar bien.

El estratega se mostró respetuoso hacia el estilo de juego de Deportivo Pasto, el cual algunos sectores de la prensa e hinchada catalogan como defensivo.

"Uno puede salir a buscar un partido de varias formas: defendiéndose y contragolpeando o poniendo el equipo en campo rival. Cada entrenador conoce a sus jugadores y sabe cómo es que se busca los partidos. Si lo hace a través de errores de los adversarios, o a través de un juego que genere situaciones en abundancia", enfatizó.

Asimismo, aseguró que sus dirigidos no 'sobrarán' al opononente. "Yo tengo claro que nadie va a salir a este partido a desestimar o a no comprender que hay que ganar", dijo.

Para cerrar, resaltó la necesidad de saberse adaptar a los planteles. "Yo no critico nada porque a mí también me han tocado equipos con otras características y que no jugaban como juega el Junior", cerró.

