Julio Comesaña: "Un partido como todos, de un sufrimiento permanente, pero luchando hasta el final"

Junior de Barranquilla la 'guerreó' hasta el final y se pudo llevar un empate 0-0 en su visita al estadio El Campín frente a Independiente Santa Fe. Incluso, el conjunto de la 'Arenosa' pudo anotar en en los minutos de adición en la segunda parte por intermedio de Yesus Cabrera, pero la anotación fue anulada por fuera de juego de Carlos Bacca. Luego del partido en el escenario capitalino, el entrenador del 'tiburón', Julio Comesaña, dio sus impresiones de la presentación de los suyos.

"Para nosotros no es nada de mucha importancia o algo desconocido, era un partido complejo, pero fundamentalmente por la situación nuestra. Hoy (domingo) volvimos otra vez a batir récords, perdimos a Valencia y Sambueza. Sambueza, que no vino al partido tenía vómitos y fiebre, Cabrera, también. Además de todo eso, debo decir que enfrentábamos al mejor equipo de local en el campeonato, el que piense de otra manera de que nosotros estábamos en gran riesgo de que nos ganen y viendo el juego, cómo fueron las cosas hasta que Santa Fe quedó con 10, y el equipo nuestro comenzó a manejar la pelota, a tener un respiro y llegar. Fue un partido como han sido todos estos, de un sufrimiento permanente, pero luchando como siempre hasta el final", afirmó de entrada en rueda de prensa el timonel colombo-uruguayo.

Sobre la actualidad del equipo que tiene en la enfermería a 14 lesionados, Julio Comesaña aseveró que los que juegan siempre intentan dar lo mejor de sí. El timonel, si bien no está contento por la situación que atraviesan en las 'semis' de la Liga II, sí se mostró satisfecho porque su plantilla luchó hasta el final para llevarse su primer punto en el Grupo A.

"Hay un tema que es muy delicado y hay que tener mucho cuidado porque pueden aparecer como acusaciones, este equipo lo único que hace al otro día del partido descansa y hace trabajo regenerativo con los médicos, en los días que quedan terminan los trabajos de recuperación y hacen algunos ejercicios de pelota, el día previo del partido es único momento que nosotros a veces en la mañana y en la tarde, en un espacio pequeño, mostrando, hablando. A partir de esa teoría tratamos de repasar algunos conceptos y principios de juego, hacernos sólidos, pero el problema es querer ganar el partido sin los atacantes es imposible, hoy apareció Bacca. Tampoco tenemos jugadores por las bandas, entonces, ¿cómo hacemos en la altura para aguantar a un equipo como Santa Fe? Los equipos de Arias hay que respetarlos, es un equipo que desarrolla bien el libreto y hace contraataques muy rápidos. Estoy satisfecho, no digo que estoy feliz, porque quisiéramos estar peleando de otra manera, pero por lo menos me deja la satisfacción de que nos llevamos un punto y es premio al esfuerzo de los jugadores ", complementó Comesaña.

Otras declaraciones:

*Cómo está el ánimo de grupo

"Sufrimos muchos todos, la verdad desde que vine hablo por poco de temas que me gusta hablar, pero los estoy observando. ¿Qué puedo decirles? Desde que vamos a los partidos no tenemos herramientas, es increíble que en un equipo tenga 14 lesionados, tenemos que sobreponernos a eso y con lo que sea tenemos que salir a jugar, a ganar y hacer lo mejor que podamos. No tengo otro argumento, no puedo hacer más nada que eso".

Junior recibirá el próximo miércoles 16 de noviembre a Santa Fe, en el estadio Metropolitano, por la cuarta jornada de los cuadrangulares finales.