Julio Comesaña y el triunfo de Millonarios en Copa: "Lo festejó como si fuera la Champions League"

Todo un revuelo se causó este jueves tras el anuncio de la destitución de Julio Comesaña como entrenador del Junior de Barranquilla, luego de que el entrenador uruguayo llegara para reemplazar a Juan Cruz Real, quien contó con la misma fortuna que él, unos meses atrás.

Ya confirmada su salida del conjunto 'tiburón', el experimentado entrenador fue abordado por la prensa, donde ventiló varias declaraciones en forma de desahogo, con respecto a lo que vivió en su décimo capítulo en las huestes del equipo de la capital del Atlántico.

En varias de sus intervenciones se fue en contra del equipo azul de Bogotá, "acá hay un equipo que jugando, es el más colombiano de todos que es Millonarios. De pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo y capaz le meten cuatro goles", expresó de entrada.

Y prosiguió con respecto al triunfo de la escuadra 'embajadora' en la Copa Colombia, "ahora ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros me hubieran dicho a mí que 'era una copita, ahora hay que ganar la Liga'. Millonarios lo festejó como si fuera la Champions League. Tenía que ganar Millonarios y ganó merecidamente. Nosotros hubiéramos ganado una 'copita' y esa es la realidad".

Para concluir le 'bajó la caña' por última vez al equipo de Alberto Gamero, "estamos hablando de Millonarios, un equipo del que llevo escuchando unas cosas que no he escuchado ni siquiera del Manchester City. Y nosotros perdimos así con ellos y también les ganamos 1-0 en Barranquilla. Además, el otro día, en el primer tiempo sin delanteros, estuvimos cerca de hacerle gol. Yo no veía tanta diferencia, así sean hoy mejores que nosotros".

En otra de sus respuestas sorprendió, "nunca más volvería, yo no tengo que dirigir más, yo me tengo que quedar tranquilo, pasear, salir, ni siquiera ir al estadio. Ustedes se imaginan yo ir a un estadio, yo ya lo he vivido muchas veces: 'no joda, pelo e burra'. No hay paz".

¿Cómo fue el rendimiento de Julio Comesaña en este 10° capítulo en el Junior de Barranquilla?

Desde su anunció, el estratega uruguayo dirigió un total de 15 partidos, entre la Liga y Copa de Colombia. En los cuales consiguió un total de siete triunfos, dos empates y seis derrotas, para un rendimiento del 51%. Además, el equipo anotó 14 goles y recibió la misma cantidad de tantos.

¿Cuáles son los 10 ciclos de Julio Comesaña como entrenador del Junior de Barranquilla?

Sus anteriores experiencias en este club habían sido en 1991, entre 1992 y 1994, también en 1997, 2022, del 2008 al 2009, en 2014, posteriormente en 2017, luego estuvo en 2018 y, por último, había estado de 2019 a 2020, antes de esta reciente etapa, en 2022.