Julio Comesaña y su nómina en Junior: “En algunas posiciones hay suplentes, pero en otras no”

El entrenador del cuadro ‘tiburón’ habló para los medios de comunicación, antes del estreno por la Liga colombiana, contra Equidad, el sábado, a partir de las 6:10 p.m.

No todo es alegría en las toldas del Junior de Julio Avelino Comesaña. El técnico del cuadro barranquillero reveló que hay inconvenientes para cubrir posiciones, en su equipo modelo 2020.

Publicidad

Y es que la llegada de varios fichajes, de primer nivel, no ha solucionado el déficit que tiene la institución en algunas zonas del terreno de juego.

“En algunas posiciones hay suplentes y en otras no: por ejemplo, los laterales. En las bandas nosotros tenemos problemas. En los últimos años, por las laterales el equipo se ha ido desmembrando. Tener un gran plantel no es tener una amplia cantidad de jugadores”, dijo Comesaña.

“Estamos trabajando en la búsqueda de un equipo para el partido contra Equidad. A mí me gusta verlos en competencia, pero ahora hay que verlos solamente en entrenamiento”, fueron sus apreciaciones de cara al debut por Liga.

El gran fichaje del club está entre algodones, pero lo esperará hasta el fin de semana por su recuperación. “Borja tuvo una fatiga muscular en la zona de aductores, le dimos un descanso por eso no lo utilizamos contra Unión Magdalena. Estamos cuidándolo. El miércoles estará en actividad total”, dijo el DT.

Publicidad

También se refirió sobre un eventual movimiento en su nómina “Rafa Pérez ha tenido la oportunidad de irse a otro equipo, eso fue el año pasado, en ese momento no lo dejé porque no teníamos centrales. Otra vez surgió la opción, pero ahora no le voy a cortar la posibilidad”.

Con reportería de Carlos Toncel/ Corresponsal Noticias Caracol Barranquilla