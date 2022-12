Julio Comesaña ya pasó la página del Tolima: “No vamos a llorar porque no pudimos convertir”

El entrenador del Junior aseguró que los puntos perdidos este domingo en el empate frente a los de Ibagué, tendrá que recuperarlos por fuera de casa.

Junior de Barranquilla terminó igualando 1-1 con Tolima , en el Metropolitano, en un compromiso que tenían en las manos y se le escapó en los últimos minutos del encuentro.

"El partido deja buenas sensaciones. Primeros 25 minutos cortados, respondimos para que no nos llevaran por delante. Fue rústico, no podíamos sacar la pelota, pero al final tuvimos el compromiso bajo control", afirmó el entrenador ‘tiburón’, Julio Comesaña.

Consultado por el desempeño del juez del compromiso, quien tuvo un partido irregular, el DT uruguayo manifestó: "No voy a decir nada del arbitraje. Jugamos un partido para ganarlo y este es un cuadrangular donde los visitantes suman. Tenemos claro que podemos ganar acá o allá".

Al final, Comesaña pasó la página del partido de este domingo y ya piensa en cómo recuperar los puntos que dejó ir.

"Hace dos años que venimos hablando de la pelota quieta. Solo así podía venir el gol, porque el partido lo controlamos nosotros. Esto no se arregla con entrenamientos, es con otra cosa”, aseveró.

"Cualquier equipo que tenga juego se siente mejor con espacio. En un partido como este que hayamos generado varias ocasiones de gol no es fácil. No vamos a llorar porque no pudimos convertir”, concluyó.

