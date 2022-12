Julio Comesaña: “Yo no tomo ni medicamentos, ojalá sea respetado mi derecho a trabajar”

El entrenador del Junior, quien tiene 72 años, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su edad, que podría ser un impedimento para que pueda dirigir en caso de que se reanude la liga colombiana.

Julio Comesaña está bien, exteriorizó que está tranquilo y con ganas de volver a dirigir al Junior, que es lo que le gusta hacer.

Sin embargo, mucho se habla de su edad, ya que según lo que ha determinado el Gobierno Nacional, las personas mayores de 70 años tienen que permanecer en sus casas, por el riesgo del coronavirus.

Por esa razón, Comesaña, quien tiene 72 años, habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre esta situación y de lo que espera que pase en caso de que se reanude la liga colombiana.

Vea acá las declaraciones de Julio Comesaña:

*Su estado de salud

“Hay que seguir hablando, estoy bien de salud, y bueno las cosas básicas están presentes, no hay problema y falta la posibilidad de estar en el trabajo que es lo que uno necesita, pero hay que aceptar el momento que vivimos”.

*Las medidas del Gobierno Nacional de no dejar salir a los mayores de 70 años

“Aparentemente están hablando de que los mayores de 70 salen de circulación, tienen que quedarse en la casa y es lo que he escuchado, no se refieren a mí, sino a los mayores, y yo estoy incluido ahí y somos muchos seguramente. Estoy esperando a ver quién me va a mantener, a sostener, de pronto me toca una buena y gano sin trabajar”.

*Una persona sin enfermedades

“No tengo nada, no tomo ni medicamentos, llevo una vida disciplinada, siempre he comido sano, descanso bien, pero bueno, esperemos que se acerque el momento de esto y ver qué se puede hacer”.

*La intervención del Junior en este posible inconveniente

“No he querido molestar al club, tiene muchas cosas por delante, agradezco de cualquier forma que el club tenga la intención de ayudar con esto, pero es un tema mío, personal, no quiero involucrar, soy una persona que estoy sano y habrá médicos que certifiquen eso. El coronavirus puede llegar a mí, a cualquiera, hoy, mañana o pasado mañana, ni siquiera los hombres brillantes de la medicina saben a qué se están enfrentando”.

*Personas que están en más riesgo

“Habrán personas de 40, 50 o 60 años que tienen enfermedades complicadas y deberían estar más encerrados, no debería ser tan general, sino tener en cuenta la situación de las personas. Yo sé cuidarme, no estoy exento de nada, pero se me cuidar y si lo hago cuido a los demás, no tengo una vida desordenada. Yo aspiro a que sean respetados mis derechos, pero llegara el momento, pero no nos adelantemos”.