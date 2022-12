No, gracias.

Junior 0- América 0: no aparecieron ni 'Teo' Gutiérrez, ni Michael Rangel y tampoco se usó el VAR Junior 0- América 0: no aparecieron ni 'Teo' Gutiérrez, ni Michael Rangel y tampoco se usó el VAR. Un partido apenas regular se observó este domingo en la cancha del estadio Metropolitano, en donde 'tiburones' y 'diablos rojos' no se hicieron daño.