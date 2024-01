Junior anunció a Bryan Castrillón como su nuevo fichaje: el atacante ya otorgó sus primeras palabras

Este jueves 4 de enero ha sido una jornada bastante ‘movida’ para el Junior de Barranquilla, que no solo anunció la renovación de José Enamorado en el equipo , sino que también confirmó a Bryan Castrillón como su nuevo fichaje para este 2024.

Y justamente, referente a lo que fue la nueva incorporación del ‘tiburón’, el mismo atacante de 24 años otorgó sus primeras declaraciones, afirmando que las expectativas son muy altas y se siente contento por llegar a este, uno de los clubes más grandes del país.

“Bryan, Bienvenido al campeón de Colombia”, fueron las palabras del cuadro ‘blanquirrojo’ en su cuenta oficial de ‘X’, donde también compartió un par de videos sobre los goles y mejores jugadas de Castrillón.

¿Qué dijo Bryan Castrillón en su llegada al Junior?

En la rueda de prensa correspondiente a su presentación, donde muchos medios estuvieron presentes este jueves 4 de enero, Bryan Castrillón se refirió a lo que fue la operación, su deseo de vestir los colores del Junior y hasta del clima de Barranquilla.

“En lo personal estoy contento, no me cabe la alegría, estoy muy motivado y con ganas de hacer las cosas bien. Los que me trajeron saben para qué estoy hecho. Quiero adaptarme bien al club y dar todo dentro de la cancha”, dijo de entrada el nuevo refuerzo ‘tiburón’.

Sumado a eso, el atacante antioqueño dio un diagnóstico de su presente futbolística y las condiciones en las que llega al cuadro ‘currambero’: “En lo personal vengo bien. El calorcito a mí me gusta. Junior es un grande. Espero manejar bien la presión”.

Cabe destacar que el futbolista de 24 años llegó a Junior con un contrato de un año, a condición de préstamo.

¿Hubo más ofertas del exterior?

Según lo confesó el mismo Bryan Castrillón para Gol Caracol, a finales del 2023 , unos atrasos en los pagos por parte de Unión de Santa Fe perjudicó su salida del club argentino, meses atrás, donde tuvo hasta ofertas del ‘viejo continente’.

“Había varios clubes interesados en Argentina y Colombia, pero bueno, yo pertenezco al Medellín, y como el Unión le debe una plata al 'poderoso’, entonces pasaron muchas situaciones que no se pudieron resolver y al final no se pudo dar mi salida hacia otro club”, indicó de entrada el atacante, quien tampoco, en aquel momento, descartó la posibilidad de regresar al club de sus amores: el ‘rojo de la montaña’.

“Es un poco complicado, Medellín es un gran club, tiene grandísimos jugadores, sobre todo en mi posición, entonces ahora lo veo difícil, pero no es imposible”, concluyó Bryan Castrillón, en charla con Gol Caracol.