Junior botó penalti, quedó con diez y no pudo contra Envigado: igualó 0-0 en el Metropolitano A Junior de Barranquilla no le salió una este miércoles. Contra Envigado, por la séptima fecha de la Liga Águila-I 2019, no pudo llevarse los tres puntos, jugó con un hombre menos tras la expulsión de Enrique Serje y desperdició una pena máxima.