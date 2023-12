Junior, campeón de la Liga II-2023: venció 5-3 a Medellín, en penaltis, en el Atanasio Girardot

El fútbol colombiano tiene campeón. Junior de Barranquilla dio el golpe, en condición de visitante, y bordó una nueva estrella en su escudo. Este miércoles 13 de diciembre, se impuso por 5-3, en cobros desde el punto blanco del penalti, sobre Independiente Medellín y festejó. Cabe aclarar que, en los 90 minutos del juego de vuelta, quedaron 2-1 para el local y 4-4 en el marcador global.

Todo era locura, pasión y amor en la previa del partido. La ciudad antioqueña se pintó con los colores del 'poderoso'. Y es que la ilusión estaba intacta. Por eso, tan pronto llegó el bus al estadio, se lo hicieron sentir a sus jugadores. Pólvora, banderas, extintores, bombas y mucho más, se vio. Estaban dispuestos a hacer hasta lo imposible con tal de transmitirle apoyo incondicional a los suyos.

Fue así como, ya en las tribunas, el panorama no fue diferente. Tan pronto se dio la salida de los cuadros a la cancha, 'explotó' el Atanasio Girardot. Un impresionante tifo rodeó las gradas y le puso un marco único, digno de una final. De esto se contagiaron los futbolistas del 'equipo del pueblo' y lo dieron todo desde el pitazo inicial. Santiago Mele, arquero del 'tiburón', tuvo bastante trabajo.

Sin embargo, el primer tanto parecía cantado. Luego de insistir y buscar por cuanta vía era posible, se abrió el marcador. Tiro de esquina ejecutado a la perfección por parte de Edwuin Cetré y en la zona del punto blanco apreció Joaquín Varela para conectar un potente cabezazo y poner el 1-0. Celebración a rabiar en las toldas de Medellín, lo que contrastaba con lo que pasaba en el Junior.

Acción de juego de Medellín vs. Junior, final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano, en el estadio Atanasio Girardot Archivo de Colprensa

Duro golpe para el conjunto barranquillero. Pero lejos de bajar los brazos, fue por la heroica. Adelantó líneas, tomó postura ofensiva y generó varias ocasiones de peligro. De hecho, Carlos Bacca estrelló un baló en el palo. No obstante, el fútbol y sus cosas. Cuando mejor estaba el visitante, el club antioqueño volvió a inflar las redes. Esta vez, el responsable fue el capitán, Daniel Torres.

Hubo fiesta, pero duró poco. El VAR apareció e intervino, haciendo un llamado al juez central Nicolás Gallo, quien no dudó en acudir al monitor y revisar la acción. No fue necesario que la viera más de una vez, ya que la mano del mediocampista era evidente. Anulado, no hubo reclamos y todo continuó sin mayor inconveniente. Esta pequeña pausa hizo que las revoluciones bajaran un poco.

✅ ES MANO: Dice el reglamento: Cometerá infracción el jugador que marque gol en la portería adversaria: inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental. Perfecto el VAR Fernando Acuña advirtiendo a Gallo #LigaBetPlay pic.twitter.com/w4bep5cNYh — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 14, 2023

Ya en el segundo tiempo, el local volvió a conectarse, salió recargado y encontró el gol. Edwuin Cetré hizo una pared con Daniel Torres, remató de primera y el balón se desvió en el camino, en la humanidad de Jermein Peña, y Santiago Mele no pudo hacer nada para evitar el 2-0 parcial. Las cosas parecían estar 'cocinadas', como se dice popularmente, y más después de lo que se vendría.

Al minuto 63, Yairo Moreno entró al área, luego de una buena acción colectiva, sacó un potente disparo y puso el tercero, pero otra vez el VAR dijo presente. Estaba en fuera de lugar y no valió. Una nueva vida para Junior de Barranquilla y sí que la supo aprovechar. En los minutos finales pasaría lo inesperado para Independiente Medellín y lo pagarían muy caro, tiempo más tarde. Qué dolor.

🚩 FUERA DE JUEGO: Atento el asistente Wilmar Navarro para advertir el offside de Yairo Moreno. Era el 3-0 del DIM. Bien anulado el tanto de los locales #LigaBetPlay pic.twitter.com/AQoqw15vR1 — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) December 14, 2023

Se jugaba el minuto 90, cuando un desorden en la zona defensiva del equipo antioqueño, le permitió a Vladimir Hernández marcar. Silencio en el estadio Atanasio Girardot, lo que contrastaba con la algarabía del cuadro 'rojiblanco' y no era para menos. Con ese 2-1 y sin más tiempo por delante, los penaltis se hicieron inevitables. Era el momento del nerviosismo. Cualquier cosa podía pasar.

Carlos Bacca empezó cobrando y cumplió. Era el turno del otro capitán, referente y líder, Daniel Torres, pero falló. Dicho error fue suficiente para que todo quedara definido, ya que nadie más botó una ejecución. Esto hizo que Junior de Barranquilla terminara 5-3 arriba, derrotara a Independiente Medellín y se coronara campeón de la Liga II-2023 del fútbol colombiano. Logró la décima.

Acción de juego de Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla, final de la Liga II-2023, en el estadio Atanasio Girardot Archivo de Colprensa

Ficha técnica de Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla, en la final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano

Alineaciones titulares

Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Luis Manuel Orejuela, José Ortiz, Joaquín Varela, Daniel Londoño; Jaime Alvarado, Daniel Torres; Edwuin Cetré, Diego Moreno, Yairo Moreno; y Brayan León.

Junior de Barranquilla: Santiago Mele; Walmer Pacheco, Jermein Peña, Emanuel Olivera, Gabriel Fuentes; Didier Moreno, Homer Martínez; José Enamorado, Luis González, Deiber Caicedo; y Carlos Bacca.

Suplentes

Independiente Medellín: Leyser Chaverra, Anderson Plata, Luciano Pons, Andrés Ricaurte, Andrés Felipe Ibargüen, Jhon Palacios y Yimmy Gómez.

Junior de Barranquilla: Edwin Herrera, Jhon Vélez, Léider Iván Berrío, Vladimir Hernández, Steven Rodríguez, Brayan Ceballos y Jefersson Martínez.

Cambios

Independiente Medellín: Anderson Plata por Edwuin Cetré; Leyser Chaverra por Luis Manuel Orejuela; Jhon Palacios por Diego Moreno; Luciano Pons por Brayan León; Andrés Ricaurte por Jaime Alvarado.

Junior de Barranquilla: Brayan Ceballos por Emanuel Olivera; Léider Berrío por Daniel González; Vladimir Hernández por José Enamorado; Steven Rodríguez por Didier Moreno; Edwin Herrera por Walmer Pacheco.

Acción de juego de Independiente Medellín vs. Junior de Barranquilla, final de la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Amonestados

Independiente Medellín: Jaime Alvarado, Brayan León, Diego Moreno y Leyser Chaverra.

Junior de Barranquilla: Didier Moreno, Gabriel Fuentes, Walmer Pacheco,

Goles

Independiente Medellín: Joaquín Varela y Edwuin Cetré.

Junior de Barranquilla: Vladimir Hernández.