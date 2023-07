Junior de Barranquilla presentó su nómina, con la que espera retomar el protagonismo en la Liga

Junior de Barranquilla sigue trayendo nuevas caras a su plantel. Su objetivo es claro: dejar atrás la mala actuación que hubo el semestre pasado en donde no pudieron despegar de la mejor manera a lo largo de gran parte del semestre y no pudieron clasificar a los cuadrangulares finales. Ahora, el conjunto 'tiburón' sigue anunciando refuerzos, nuevos jugadores promovidos de las divisiones menores del club y, al parecer, aún no han terminado de cerrar su ventana de fichajes.

Y es que el hecho de haber hecho una temporada inusual para lo que tiene acostumbrados el Junior de Barranquilla prendió todas las alarmas y en especial, la de las directivas en donde el propio Fuad Char, presidente y accionario del club, tildó de "malo" el pasado semestre. "Siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero de alguna manera pasa lo que pasa y tuvimos un semestre bastante regular, bastante malo", dijo el máximo dirigente del equipo de Barranquilla.

Sin embargo, no hubo tiempo para lamentos y Fuad se puso las manos a la obra para reforzar su equipo y en las últimas semanas ya son seis refuerzos que ha traído para darle una nueva cara al Junior en todas las líneas posibles: el arco, la defensa, el mediocampo y la delantera. "Para este semestre, con la ayuda permanente de Hernán Darío Gómez, consideraremos todas las posibilidades para reforzar el equipo de la mejor manera. En este momento hemos traído seis jugadores: Santiago Mele, Emanuel Olivera, Gonzalo Lencina, Pablo Rojas, Steven Rodríguez, y Brayan Ceballos", dijo Fuad.

Asimismo, destacó la buena gestión que se está haciendo con las divisiones menores y dio la noticia de que tres jugadores serán promovidos al primer. "Igualmente, hemos subido jóvenes del Barranquilla, como Diego Mendoza, Kevin Padilla y Yeferson Moreno", informó.

Publicidad

Por otro lado, no cerró las puertas a traer más jugadores que conformen el equipo deseado por el director técnico Hernán Darío 'el bolillo' Gómez. Sin embargo, recalcó que espera que la Dimayor dé el aval de seguir contratando nuevos 'tiburones'. "Con ellos estamos conformando el equipo que va a tener el 'profe' Hernán Darío a su disposición. Eso no quiere decir que hayamos cerrado completamente la traída de algún refuerzo adicional. Tenemos algunas posibilidades que hemos estado discutiendo y esperamos hasta el momento en que la Dimayor lo permita, para cerrar las contrataciones".

Así las cosas y tras la salida de Juan Fernando Quintero, Luis 'Chino' Sandoval y Sebastián Viera el Junior de Barranquilla, por el momento, estaría conformado de la siguiente manera:

Arqueros

Sebastián Araujo (Colombia) Jaime Acosta (Colombia) Jefersson Martínez (Colombia) Santiago Mele (Uruguay)

Defensas centrales:

Emanuel Olivera (Argentina) Homer Martínez (Colombia) Iván Scarpeta (Colombia) Federico Andueza (Uruguay) Howell Mena (Colombia) Alfonso Simarra (Colombia) Brayan Ceballos (Colombia)

Laterales izquierdos:

Gabriel Fuentes (Colombia) Edwin Herrera (Colombia)

Laterales derechos:

Walmer Pacheco (Colombia) Nilson Castrillón (Colombia) Jefferson Morelo (Colombia)

Pivotes:

Didier Moreno (Colombia) Jhon Vélez (Colombia) Enrique Serje (Colombia/España) Diego Mendoza (Colombia)

Mediocentros:

Léider Berrío (Colombia) Fabián Ángel (Colombia) Carlos Sierra (Colombia) Léider Berdugo (Colombia) Kevin Padilla (Colombia)

Extremos:

Luis González (Venezuela) Omar Albornoz (Colombia) Fredy Hinestroza (Colombia) Andrey Estupiñán (Colombia) Pablo Rojas (Colombia) Vladimir Hernández (Colombia)

Delantero centro:

Gonzalo Lencina (Argentina) Carlos Bacca (Colombia) Steven Rodríguez (Colombia)