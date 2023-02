Junior, entre los malos resultados, las presiones para Arturo Reyes y rumores de indisciplina

Todo un rollo es el que se ha armado en la cercanía de Junior , uno de los equipos llamados a ser protagonista de la Liga del fútbol colombiano 2023 y que se encuentra en deuda con sus aficionados en su estilo de juego y también en los resultados: 3 puntos y la posición número 17 son la más fiel muestra del pobre presente que vive el equipo de Barranquilla.

A este tema meramente estadístico hay que agregarle que se viene hablando en la prensa de la capital del Atlántico de actos de indisciplina, uno de ellos de Luis 'el Chino' Sandoval, antes del partido contra Unión Magdalena; y este miércoles a Walmer Pacheco le tocó salir a explicar una foto en redes en la que se ve lleno de maicena en su rostro y cabello, en plenos días del Carnaval de Barranquilla, esto mientras que sus demás compañeros estaban enfrentando a Pasto, en el sur del país.

Así el ambiente anda caldeado, en los días previos a enfrentar a La Equidad, en el estadio Metropolitano, que bien podría convertirse en 'juez' en el futuro del técnico Arturo Reyes. Un empate o una derrota traerían un desenlace de crisis, que podría costarle el puesto al samario.

Acción de juego del partido entren Junior de Barranquilla y Unión Magdalena.

Con ese panorama, en Gol Caracol consultamos varias opiniones de personajes que supieron vestirse con los colores de los 'tiburones', como Hayder Palacio y José 'Ringo' Amaya y de Javier Castell, analista de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', quienes le dieron su vistazo a diferentes aspectos.

"El presente de Junior es preocupante para todos. Creo que por ser un equipo grande, por ser un equipo con contrataciones bastante fuertes, no está dando los mejores resultados y eso preocupa. Le falta afinar de la mitad hacia arriba la puntería, porque sabemos que 'Juanfer' (Quintero) se ha cansado de colocar muchos pases de gol y los delanteros no están finos. Deben estar más finos, con un jugador tan importante como Quintero, no puede estar pasando esto", sostuvo de entrada Palacio, hablando de lo futbolístico y de las fallas en las primeras jornadas del balompié nacional.

Más allá del negro presente, 'Ringo' Amaya tuvo un discurso esperanzador y hasta de apoyo para el proceso del actual entrenador, aunque ni siquiera se haya logrado la primera victoria de este 2023.

"Confiamos en que el profesor Arturo Reyes, que es un gran técnico, un gran ser humano y una persona de acá, de nuestra tierra, pueda sacar adelante el equipo. Los resultados no han sido los mejores, pero de igual manera hay destello de buen fútbol, de lo que quiere el profesor y esperemos que esto se pueda sustentar con los próximos partidos y lógicamente con el buen fútbol", explicó Amaya.

Ya en el caso del 'profe' Castell su concepto se orientó más hacia el tema del comportamiento de los futbolistas en la ciudad de Barranquilla, en donde se hacen señalamientos por salidas nocturnas y consumo de licor de algunos de los jugadores de Junior. Así dijo que "en la historia del Junior nos ha mostrado en particular algunos casos muy conocidos, en otras ocasiones han sido más las narrativas del imaginario colectivo, algunos supuestos que no han llegado a ser comprobados, pero en general se tiene la idea de que en Junior pareciera que hay una autorización para comportamientos inadecuados de sus futbolistas".

"Otras veces han dicho que al llegar a Barranquilla y al Junior, uno de los equipos que económicamente dota a los jugadores de unos buenos contratos, quizá de los mejores en Colombia, esa nueva situación financiera pareciera que estimula un comportamiento inadecuado o excesos de algunos jugadores", agregó Castell.

¿Se debe ir Arturo Reyes de Junior en caso de no ganarle a La Equidad?

Hayder Palacio

"Sabemos que Arturo (Reyes) armó el equipo, que él quería un proceso, pero desafortunadamente los resultados no le están dando; y es imposible, ya después de dos o tres partidos más, pienso yo, que, si no le dan resultados, tocaría cambiarlo".

Arturo Reyes, entrenador de Junior. Dimayor.

José 'Ringo' Amaya

"A veces nosotros los costeños, los barranquilleros, de pronto no perdonamos lo que el 'profe' no puede estar dando, que es el resultado, además en este equipo grande. Pienso que hay que esperar, es un gran técnico, es 'nuestro' como siempre lo he manifestado, hay muchos que han venido y se les ha dado la confianza, se les ha esperado, por qué no esperar a Arturo que es capacitado".