Junior, entre su mal momento y más rumores sobre actos de indisciplina en el plantel

Junior de Barranquilla no la pasa nada bien en el ámbito deportivo, los resultados no han sido positivos para el conjunto de la capital del Atlántico ni con Arturo Reyes en el banco y ahora bajo el mando del estratega, Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, la situación tampoco ha cambiado. El 'tiburón' ocupa el lugar número 19 en la tabla de posiciones de la Liga I-2023 con sólo 7 puntos en nueve juegos, y a esos números negativos se le adiciona ahora un nuevo caso de posible indisciplina en el plantel.

Y es que en las últimas horas han circulado algunos videos en las redes sociales evidenciado la situación anteriormente mencionada. Fue el medio 'Habla Deportes', de la 'Arenosa', el encargado de revelar este sábado las supuestas pruebas en las que se ve al futbolista del Junior Omar Albornoz en una fiesta.

"Me han llegado audios y fotos con el mismo jugador", aseguró el periodista Juan Salvador Baena en su canal de YouTube. Y agregó que es "algo que va a generar polémica". De inmediato puso a rodar una serie de imágenes, explicando la situación, dejando claro que no conoce más detalles al respecto.

"Quiero dejar claro que esta información me viene llegando y utilizo las pruebas que recibo, pero con la misma duda de cuándo pudo haber sido", agregó el comunicador sobre una foto, un audio y un video que le llegó sobre Omar Albornoz y el supuesto caso de indisciplina.

En medio del audio que reveló Juan Salvador para 'Habla Deportes' se escucha lo siguiente: "Sí, estamos practicando y estoy volao".

El comunicador procedió con su postura y expresó lo siguiente: "Yo no sé si esto sea un causal o vaya a apretar, lo que está claro es el problema de indisciplina que ha tenido este muchacho siempre, que hasta las fotos se las toma sin ningún problema".

A raíz de este video que circula en las redes, los hinchas del Junior han pedido que Omar Albornoz no siga en el 'tiburón' y es que además recordemos que el extremo no estuvo presente en el juego contra el América por una lesión en el aductor, pero ahora, con las supuestas pruebas de que estaba en una fiesta, los fanáticos del conjunto 'rojiblanco' no creen que esto sea cierto.

Sobre este tema, Juan Salvador también opinó: "Ahí está, por eso se lesionan, por eso les duele el aductor, por eso no pueden jugar 90 minutos, por eso las malas decisiones, por eso la pesadez en la cancha y lo peor, con contrato todavía. Yo dije que los iba a boletear uno por uno porque es una falta de respeto con el Junior de Barranquilla, juegan con la hinchada y Gabriel Camargo tenía razón con Omar Albornoz".

Ahora habrá que esperar si estos rumores de indisciplina son ciertos y si el Junior tomará medidas al respecto. Lo cierto es que el 'tiburón' enfrentará este domingo al Unión Magdalena en el clásico de la Costa Caribe colombiana en el estadio Sierra Nevada y está obligado a ganar para mejorar su situación en la tabla.